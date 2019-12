"Green Deal muss auch für Bauern eine wirtschaftliche Perspektive bieten" - Erste Reaktion des Deutschen Bauernverbandes zum "Green Deal" der EU

Berlin (ots) - (DBV) Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, JoachimRukwied, bewertet den am 11. Dezember von der EU-Kommission vorgeschlagenen"European Green Deal" in einer ersten Reaktion: "Der 'Green Deal' setzt hoheZiele im Umwelt- und Klimaschutz. Für die Landwirtschaft ist es dabeientscheidend, dass auch konkrete Lösungswege aufgezeigt werden. Statt neuerRegulierung und Auflagen sind neue Kooperationsmodelle und Märkte fürUmweltleistungen erforderlich." Nach Einschätzung des Deutschen Bauernverbandeswird der hohe umweltpolitische Anspruch der neuen EU-Kommission nicht im Rahmender bestehenden EU-Agrarförderung zu erfüllen sein.Der Deutsche Bauernverband fordert, den Green Deal mit dem hohenWettbewerbsdruck an den Agrarmärkten in Einklang zu bringen. Daher müssen diegeforderten höheren Umwelt- und Sozialstandards der EU auch für Agrarimportegelten. Notwendig sind auch einheitlichere Rahmenbedingungen im EU-Binnenmarktstatt nationaler Alleingänge.DBV-Präsident Joachim Rukwied: "Die europäischen Bauern müssen weiterPflanzenschutzmittel nutzen können, deren Zulassung auf wissenschaftlicher Basiserfolgt. So wird der Schutz unserer Ernten genauso berücksichtigt wie der Schutzunserer Umwelt. Ernährungssicherung braucht Pflanzenschutz."Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6599/4465679OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell