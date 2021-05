Green Bond der Helaba deutlich überzeichnet

Frankfurt am Main (ots) -- Helabas erster Green Bond erfolgreich platziert- Volumen von 500 Mio. Euro- Finanzierung nachhaltiger Projekte im Segment Solar- und Windenergie- Nachhaltigkeitsstrategie mit ganzheitlichem AnsatzFrankfurt am Main (ots) - Die Helaba hat erstmalig einen Green Bond am Kapitalmarkt platziert. Die nachhaltige Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro traf bei Investoren auf großes Interesse und war mit einem Ordervolumen von über 1 Mrd. Euro zweimal überzeichnet. Mit den Emissionserlösen werden nachhaltige Projekte zum Ausbau von Solar- und Windenergie finanziert. Die ausgewählten grünen Finanzierungen sind konform zur zukünftigen EU-Taxonomie.Die Helaba hat das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmensstrategie fest verankert und unterstützt mit nachhaltigen Finanzierungen ihre Kunden bei der Transformation zu klimaneutralen Geschäftsmodellen. Zukünftiges Wachstum im nachhaltigen Portfolio ist im Konzept bereits angelegt. "Wir wenden unsere Auswahlkriterien bei grünen Assets nicht nur im Bestandsportfolio an, sondern integrieren diese systematisch in jedes Neugeschäft", erläutert Petra Sandner, Chief Sustainability Officer der Helaba. Auf diese Weise wachse das nachhaltige Portfolio ganz automatisch an. "Wir haben so die Infrastruktur aufgesetzt, um auch im Aktivgeschäft den hohen Taxonomie-Standard zu etablieren", so Sandner. Ziel sei die vollständige Transformation in allen Geschäftsprozessen."Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir auch auf der Refinanzierungsseite die Helaba als ganzheitlich nachhaltige Emittentin über alle Fundinginstrumente hinweg etablieren", erklärt Dirk Mewesen, Treasurer der Helaba. Investoren würden sich zunehmend an dem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsauftritt von Emittenten orientieren. "Die hohe Nachfrage bei Investoren nach unserem Green Bond zeigt, dass wir mit unserem Ansatz auf einem guten Weg sind", freut sich Mewesen.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerKommunikation und MarketingHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell