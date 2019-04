GreenSky: Jetzt geht’s los!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie GreenSky, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.04.2019, 18:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 14,87 USD.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die GreenSky-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 9 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu GreenSky vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 25,55 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 78,14 Prozent erzielen, da sie derzeit 14,34 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der GreenSky ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die GreenSky-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 3,18, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,27, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die GreenSky-Aktie ein Durchschnitt von 14,11 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,34 USD (+1,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (12,2 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der GreenSky-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. GreenSky erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.