GreenPower Motor Aktie: Was kann getan werden, um den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln?

Die Verkäufe von Plug-in-Elektrofahrzeugen für leichte Nutzfahrzeuge in den USA waren in den letzten zwei Jahren rückläufig, so die im Januar von Platts Analytics Future Energy Outlooks veröffentlichten Daten.

Die Verkäufe im letzten Jahr beliefen sich auf 296.000 Einheiten, nach 331.000 Verkäufen im Jahr 2019 und 361.000 Verkäufen im Jahr 2018.

Die Prognosen für den EV-Markt waren während der Podiumsdiskussion am Donnerstag über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung