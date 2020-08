GreenPower Motor Aktie: Umsätze mehr als verdoppelt, aber rote Zahlen!

Bei der GreenPower Motor Company Inc. (kurz “GreenPower Motor”) weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Das Geschäftsjahr 2020 endete bereits am 31. März 2020. GreenPower Motor ist bekanntlich auf die Produktion und den Vertrieb von Nutzfahrzeugen mit möglichst Null Emissionen spezialisiert. Dazu gehören auch elektrische Busse. Das kam zuletzt an der Börse gut an, die Notierung hat im US-Freiverkehr ordentlich zugelegt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



