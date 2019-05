GreenOak und Apeiron erobern den deutschen Logistikmarkt mit einem Portfolioerwerb von 340.000 Quadratmetern

- GreenOak und Apeiron erwerben in einem Joint Venture mitkoreanischen Investoren drei Logistikobjekte in Deutschland, die anführende Unternehmen aus dem Automobil- und E-Commerce-Sektorvermietet sind- Die Transaktion untermauert GreenOaks nachhaltiges Engagement imeuropäischen Logistiksektor und Apeirons Fokus auf den deutschenImmobilienmarkt- Seit 2013 hat GreenOak 2.8 Mio. Quadratmeter Logistikflächen inFrankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Belgien und denNiederlanden erworbenLondon (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der gemeinsamen Strategie vonGreenOak und Apeiron, Logistikobjekte in zentralen europäischenLogistikknoten zu erwerben, geben die beiden Unternehmen den Kauf von340.000 qm an Gewerbeflächen in Deutschland bekannt. Die Investitionwurde im Joint Venture mit Hana Financial Investment und TigerAlternative Investors getätigt.Bei den Objekten handelt es sich um drei Lagerhäuser mit einerdurchschnittlichen Große von 110.000 qm in Logistik- bzw.Industriegebieten in der Nähe von München, Karlsruhe sowie Dortmund,die langfristig an deutsche Blue-Chip-Unternehmen, einschließlich derBMW Group, vermietet sind. Die Immobilien sind von kritischerBedeutung für die Just-in-time Produktion bzw. Auslieferung im In-und Ausland.Mit der Investition festigt GreenOak seine Präsenz auf demdeutschen Markt und erweitert sein auf den europäischenLogistiksektor fokussiertes Investitionsprogramm. In den vergangenenfünf Jahren hat das Unternehmen bereits 2,8 Mio. qm anLogistikflächen erworben. Die Plattform besteht in erster Linie ausgroßen, modernen Objekten, die an etablierte Unternehmen ausverschiedenen Branchen vermietet sind. Die Immobilien befinden sichin unmittelbarer Nähe zu internationalen Logistikdrehkreuzen und denwichtigsten Städten Europas, wie z. B. Paris, München, Madrid,Mailand, Brüssel und Venlo.Seit Anfang 2019 ist GreenOak auch in Belgien präsent. In zweiTransaktionen hat GreenOak 100.000 qm an modernen belgischenLogistikflächen erworben. Die voll vermieteten Objekte (unter andereman Carrefour) befinden sich in Logistikgebieten in der Nähe vonBrüssel und der niederländischen Grenze. GreenOak hat außerdem vorkurzem 14 Logistikimmobilien in Frankreich, Spanien und denNiederlanden mit einer Fläche von ca. 340.000 qm erworben.Dieser Erwerb folgt auf Apeirons frühere deutscheLogistik-Investitionen. In Deutschland hat das Unternehmen in denvergangenen zwölf Monaten Transaktionen im Wert von fast 900 Mio.Euro abgeschlossen.John Carrafiell, Gründer von GreenOak, kommentierte: "Mit denVorteilen einer zentralen Lage innerhalb Europas, einer robustenWirtschaft, geringem Flächenleerstand und erheblichen Beschränkungenfür Neuentwicklungen ist der deutsche Logistikmarkt für anhaltendesWachstum gut aufgestellt. Große, moderne Logistikimmobilien in guterLage sind für die heutige Wirtschaft von höchster Bedeutung. Hiermuss Kontinentaleuropa gegenüber den USA und Großbritannien aufholen.Die gegenwärtige Nutzernachfrage gibt jedoch Grund zur Hoffnung. Diestarke Präsenz von GreenOak in den größten VolkswirtschaftenKontinentaleuropas positioniert unsere Plattform als führendenInvestor und Entwickler in diesem Sektor."Vojkan Brankovic, Gründer von Apeiron, kommentierte: "Dies sindwirklich spannende Zeiten für den deutschen Immobilienmarkt, aberinsbesondere für den deutschen Logistiksektor. Ein Wandel derVerbrauchergewohnheiten befeuert das ungewöhnlich starke Wachstumdieser Immobiliensparte und bietet ausgezeichnete Chancen fürAnleger, die an einem stabilen, langfristigen Cashflow interessiertsind. Wir begrüßen die hervorragende Partnerschaft mit GreenOak beidieser Transaktion und freuen uns auf die Zusammenarbeit im Auftragunserer neuen Mieter."Informationen zu GreenOakGreenOak Real Estate ist ein unabhängiges, partnergeführtes,immobilienorientiertes Kapitalanlage- und Kreditunternehmen, das fürseine Anleger langfristig Werte schafft. Seit 2011 hat GreenOak voninstitutionellen Investoren 10 Milliarden US-Dollar an Eigenkapitalfür Immobilienkredite und Investitionen in Europa, den USA und Asienerhalten und ungefähr 14 Milliarden US-Dollar an Vermögenswertenerworben, wobei derzeit rund 11 Milliarden US-Dollar anBruttovermögen verwaltet werden. GreenOak betreibt Geschäftsstellenin London, Luxemburg, Paris, Madrid, Mailand, New York, Los Angeles,Tokio, Seoul und Mumbai mit über 100 Mitarbeitern, die über lokaleKenntnisse und umfangreiche Netzwerke verfügen.Informationen zu ApeironApeiron ist eine unabhängige Immobilienanlage- undVermögensverwaltungsgesellschaft mit Geschäftsstellen in London,München und Luxemburg, die auf Immobilienwerte in Europa und speziellauf den Immobilienmarkt in Großbritannien und Deutschlandkonzentriert ist. An ihren Immobilieninvestitionen sind auchKapitalpartner beteiligt, hauptsächlich führende Pensionskassen,Staatsfonds und Finanzinstitutionen.