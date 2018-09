GreenOak erweitert seine europäische Logistikplattform durch Akquisitionen auf französischen, spanischen und italienischen Märkten

- GreenOak übernimmt 22 Assets in Frankreichs primäremLogistikkorridor und Spaniens Hauptlogistikmärkten- Dies stellt GreenOaks kontinuierliches Engagement und dieWachstumssaussichten des Unternehmens für die sich in der Entwicklungbefindliche Logistikbranche Europas unter Beweis- Die Plattform umfasst 1,8 Millionen Quadratmeter mit Assets inSpanien, Italien, Frankreich und den NiederlandenLondon (ots/PRNewswire) - Der Immobilieninvestor GreenOak gabheute den Erwerb von 22 Logistikassets in Frankreich und Spanienbekannt, die sich insgesamt auf 720.000 Quadratmeter belaufen. DieInvestitionen spiegeln GreenOaks Strategieplan wider, Assets inEuropas bedeutendsten logistischen Knotenpunkten zu erwerben und sindgleichzeitig Teil des GreenOak Europe Fund II, dessen Eigenkapital656 Millionen Euro beträgt und GreenOak gemeinsam mit zusätzlichemInvestitionskapital dazu befähigt, über 900 Millionen EuroEigenkapital in europäische Immobilienassets zu investieren.Die Beteiligungen auf dem französischen Markt, die durch zweiPortfolio-Transaktionen erworben wurden, umfassen 20 Lagerhallen undKühlhäuser, die sich überwiegend um die Hauptdrehscheiben herumentlang des Nord-Süd-Logistikkorridors zwischen Paris, Lyon undMarseille befinden. GreenOak verpachtet an eine diversifizierteGruppe bestehend aus führenden französischen Konzernen,einschließlich Carrefour, Easydis, CDiscount und Dachser.Zu den Beteiligungen in Spanien zählen zwei Kühlhäuser, die sichin den Hauptlogistikmärkten Spaniens um Barcelona und Valencia herumbefinden. Die Immobilien repräsentieren moderne Logistikassets, dievollständig an ein führendes spanisches Unternehmen aus derLebensmittellogistikbranche verpachtet werden.Diese jüngsten Übernahmen erweitern Fund IIskontinentaleuropäische Logistikplattform an Assets undEntwicklungsprojekten auf ungefähr 1,8 Millionen Quadratmeter undlassen GreenOaks Gesamtinvestition in die europäische Logistikbrancheca. 2,2 Millionen Quadratmeter erreichen.GreenOaks europäische Logistikplattform verfügt über Assets inFrankreich, den Niederlanden, Italien und Spanien. Es handelt sichhierbei überwiegend um großflächige, moderne Einrichtungen mit einerDurchschnittsgröße von 37.000 Quadratmetern, die hauptsächlich in denwichtigsten logistischen Knotenpunkten und Hauptstädten Europasangesiedelt sind und über eine diversifizierte Auflistung anBlue-Chip-Pächtern und Kunden verfügen. Mit über 285.000Quadratmetern an Assets innerhalb des kurzfristig angelegtenEntwicklungs- und Planungsprozesses gilt GreenOak als einer deraktivsten Akteure des kontinentaleuropäischen Logistikmarktes.John Carrafiell, Mitgründer von GreenOak, bemerkte: "Weitläufige,vorteilhaft positionierte, moderne Logistikeinrichtungen vonausgezeichneter Qualität stellen das wichtigste Immobilienasset derheutigen Wirtschaft dar. Da Kontinentaleuropa in Bezug auf dieBereitstellung solcher Einrichtungen hinter den USA undGroßbritannien zurückbleibt, blicken wir auf solide, für dieMietnachfrage verantwortliche Fundamentalfaktoren. Indem wir unsausschließlich auf Einrichtungen dieser Art konzentrieren, ist esunserem Team und seinen Partnern möglich, den Bedürfnissenunterschiedlichster wachsender Unternehmen in der Branchenachzukommen, die allesamt auf der Suche nach Flächenqualität amrichtigen Standort sind. Die Tatsache, dass wir uns nur wenigenKonkurrenten gegenübersehen, die effektiv innerhalb der größteneuropäischen Volkswirtschaften agieren können, verhilft GreenOak zueiner bedeutenden Präsenz, die unsere Plattform gemeinsam mit unserenEntwicklungsaktivitäten zu einem branchenweit führenden Investor undEntwickler macht."Informationen zu GreenOakGreenOak Real Estate ("GreenOak") ist ein unabhängiges,partnergeführtes, immobilienorientiertes Kapitalanlage- undKreditunternehmen, das seine Kunden und Investoren strategischberaten und langfristig Werte schaffen möchte.Seit 2011 hat GreenOak von institutionellen Investoren 8,3Milliarden Dollar an diskretionärem Eigenkapital fürImmobilienkredite und Investitionen in Europa, den USA und Asienerhalten und über 13,4 Milliarden Dollar an Vermögenswerten erworben,wobei derzeit rund 9,9 Milliarden Dollar an Bruttovermögen verwaltetwerden.GreenOak betreibt Niederlassungen in London, Madrid, Mailand,Luxemburg, New York, Los Angeles, Tokio und Seoul, mit über 100Mitarbeitern in engagierten lokalen Teams, die über lokaleKenntnisse, Erfahrung und umfangreiche Netzwerke in jedem Marktverfügen.Pressekontakt:e:Harriet SloaneProsek Partners+44 (0)20 3878 8562hsloane@prosek.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/748447/GreenOak_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/748448/GreenOak_Expands.jpgOriginal-Content von: GreenOak Real Estate, übermittelt durch news aktuell