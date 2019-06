Great Wall Motors nimmt russisches Werk Tula in Betrieb, ebnet chinesischen Automarken den Weg für globale Märkte

Tula, Russland (ots/PRNewswire) - Am 5. Juni 2019 war offiziellerProduktionsstart des russischen Werks Tula von Great Wall Motors. Esist die erste Komplettfertigung des chinesischen Autobauers imAusland. Das 500 Millionen USD teure Werk Tula wurde in vier JahrenBauzeit fertig gestellt. Dort sollen pro Jahr 150.000 Fahrzeuge vomBand laufen mit 65 Prozent lokaler Fertigung. Mit dem Haval F7 stelltder chinesischen Autobauer außerdem sein erstes internationalverkauftes Modell vor, dass ab sofort gebaut wird und in Märktenaußerhalb Chinas bestellt werden kann. Damit hat der Autobauer einenweiteren Meilenstein in seiner Globalisierungsstrategie erreicht undchinesische Automarken besser positioniert, um die Weltmärkte zuerobern.Der Produktionsstart im Werk Tula ist ein Kernstück derbeschleunigten Globalisierungsstrategie von Great Wall Motors. Mitdem lokalen Werk ist der Autobauer bestens aufgestellt, um Fahrzeugegenau nach den Bedürfnissen des lokalen Markts herzustellen. Das WerkTula soll die Globalisierung der chinesischen Automobilbranchemaßgeblich und nachhaltig unterstützen. Es kann als "Blaupause" fürdie globale Expansion anderer chinesischer Automobilherstellerdienen, die in internationale Märkte vorstoßen wollen.Das größte Investitionsprojekt der chinesischenFertigungsindustrie in Russland soll schätzungsweise 18 Mrd. Yuan(ca. 2,6 Mrd. USD) an Produktionsleistung und über 3 Mrd. Yuan anGewinn vor Steuern (ca. 430 Mio. USD) bringen und nahezu 3.000Arbeitsplätze schaffen. Das Werk ist ein wichtiger Schritt für denchinesischen Autobauer, um die Seidenstraßeninitiative derchinesischen Regierung zu unterstützen. Vor allem wurden bei dem WerkTula die modernen Fertigungstechnologien sowie Qualitätsmanagement-und Umweltschutzmaßnahmen des Automobilherstellers angewandt. Es wirddie Entwicklung des lokalen Automobilindustrieclusters und dernachgelagerten Industriekette beschleunigen und den Wandel derlokalen Industriestruktur voranbringen. Das Werk ist nicht nur einneuer Meilenstein bei den Wirtschafts- und Handelsbeziehungenzwischen China und Russland, es läutet auch ein neues Zeitalter fürdas operative Geschäft chinesischer Automobilhersteller in Russlandein.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/899112/Great_Wall_Motors.jpgPressekontakt:Jiahua Liu+86-10-8783-5788 Dw. 8180Original-Content von: Great Wall Motors, übermittelt durch news aktuell