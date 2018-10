Great Wall Belt & Road: Reicht das?

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Great Wall Belt & Road per 03.10.2018 bei 0,32 HKD. Great Wall Belt & Road zählt zu "Integrierte Telekommunikationsdienste".

Unser Analystenteam hat Great Wall Belt & Road auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Great Wall Belt & Road. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Great Wall Belt & Road daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Great Wall Belt & Road von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Great Wall Belt & Road mit einer Rendite von -31,91 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Telecom"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,82 Prozent. Auch hier liegt Great Wall Belt & Road mit 31,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Great Wall Belt & Road in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Great Wall Belt & Road haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Great Wall Belt & Road bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.