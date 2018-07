Great Wall ACG: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Für die Aktie Great Wall ACG aus dem Segment "Stahl" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 05.07.2018 ein Kurs von 4,49 CNY geführt.

Die Aussichten für Great Wall ACG haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Great Wall ACG mit einem Wert von 18,27 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Oil, Gas & Coal" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 1590,24 , womit sich ein Abstand von 99 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an zwei Tagen eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Great Wall ACG diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Great Wall ACG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -49,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 6,04 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -55,89 Prozent im Branchenvergleich für Great Wall ACG bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,04 Prozent im letzten Jahr. Great Wall ACG lag 55,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.