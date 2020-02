Great-Sun FoodsSollten Anleger sich freuen, ?

Great-Sun Foods, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 14.21 CNY nahezu unverändert (+0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,59 Prozent und liegt damit 1,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,37). Die Great-Sun Foods-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-Sun Foods. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Great-Sun Foods-Aktie ein Durchschnitt von 15,88 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,2 CNY (-10,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (14,27 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Great-Sun Foods-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Great-Sun Foods erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.