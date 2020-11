Great SouthernIst das alles gewesen, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Great Southern, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.11.2020, 17:16 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 44.73 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Great Southern wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Great Southern vor. Das Kursziel für die Aktie der Great Southern liegt im Mittel wiederum bei 38 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 45,9 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -17,21 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Great Southern insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11, Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Great Southern zahlt die Börse 11 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 21,2. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Great Southern konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Great Southern auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

