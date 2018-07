Great Portland Estates: Was tun?

Am 25.07.2018, 13:20 Uhr notiert die Aktie Great Portland Estates an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 701,3 GBP.Nach einem bewährten Schema haben wir Great Portland Estates auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 30,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Great Portland Estates zahlt die Börse 30,61 Euro. Dies sind 59 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Real Estate" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 19,31. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

