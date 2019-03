Great Places to Work: Beste Arbeitgeber aus der ITK-Branche ausgezeichnet (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -Great Place to Work® Initiative würdigt zum siebten MalTop-Arbeitgeber aus der DigitalbrancheDie Digitalbranche ist mittlerweile der größte Arbeitgeber inDeutschland. Dass die Beschäftigten dort häufig auch besonders gutarbeiten können, zeigen die vielen Preisträger des aktuellen GreatPlace to Work® Award «Beste Arbeitgeber in der ITK 2019».Ausgezeichnet wurden diese gestern in den Münchener HighlightTowers. Insgesamt erhielten 82 Unternehmen eine Anerkennung für ihrebesonderen Leistungen bei der Gestaltung attraktiver undzukunftsorientierter Arbeitsplätze und für ihre engagiertePersonalarbeit. Verliehen wurden die Arbeitgeber-Awards vomForschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® gemeinsam mitdem Digitalverband Bitkom, der Fachzeitschrift "Computerwoche" unddem Onlineportal "ChannelPartner" bereits zum siebten Mal. VieleTop-Platzierungen gehen in diesem Jahr an Unternehmen aus derTechnologie-Hochburg München.Das sind sie: «Beste Arbeitgeber in der ITK 2019» - DieSpitzenplätze differenziert nach fünf GrößenklassenSpitzenreiter der besten ITK-Arbeitgeber in der Größenklasse derUnternehmen mit über 1.000 Beschäftigten in Deutschland ist in diesemJahr die deutsche Tochter des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems ausGarching bei München (Platz 1), dicht gefolgt vom StuttgarterSoftwareunternehmen Vector Informatik.In der Kategorie der ITK-Unternehmen mit 501 bis zu 1.000Mitarbeitenden wurden vier Firmen ausgezeichnet, die alle in derIT-Hochburg München beheimatet sind: der Kundenmanagement-SpezialistSalesforce.com Germany (Platz 1), der Softwareanbieter AdobeDeutschland, der Spezialist von Halbleitertestsystemen AdvantestEurope sowie der IT-Berater Metafinanz Informationssysteme.Die Spitzenplätze der besten Arbeitgeber in der Größenklasse derITK-Unternehmen mit 101 bis 500 Mitarbeitenden belegen dasIT-Beratungshaus MaibornWolff aus München (Platz 1), dicht gefolgtvom Münchener Software- und Beratungsanbieter QAware sowie demIT-Managementberater Noventum Consulting aus Münster.Das Spitzentrio in der Größenklasse der kleineren ITK-Unternehmenmit 50 bis 100 Beschäftigten bilden Orderbase Consulting aus Münster(Platz 1), ORAYLIS Business Intelligence aus Düsseldorf und derEDV-Dienstleister BUCS IT aus Wuppertal.Bei den Kleinunternehmen mit 10 - 49 Mitarbeitenden liegen QualityFirst Software aus dem bayerischen Geretsried (Platz 1) sowiePentland Firth Software und der IT-Berater Xenium (beide München) aufden Spitzenplätzen der besten Arbeitgeber in der Digitalbranche. Inder Sonderkategorie «Beste Arbeitgeber in der ITK - Systemhäuser»wurden die IT-Komplettanbieter BUCS IT aus Wuppertal (Systemhäuser ab50 Beschäftigten) und Datac Kommunikationssysteme aus Augsburg(Systemhäuser mit 10 bis 49 Beschäftigten) als Arbeitgeber besondersgewürdigt.Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber in der ITK 2019» sowieBilder der Preisverleihung vom 19. März 2019 in den Highlight Towersin München sind unter folgendem Link abrufbar:www.greatplacetowork.de/ausgezeichnet2019Ausgewählte Ergebnisse des aktuellen Arbeitgeber-Benchmarkings inder ITK-BrancheIm Ganzen hatten sich 167 ITK-Unternehmen am aktuellenBenchmarking beteiligt und ihre Qualität und Attraktivität alsArbeitgeber freiwillig auf den unabhängigen Prüfstand gestellt. Rund37.000 Beschäftigte wurden ausführlich zur erlebtenArbeitsplatzqualität im eigenen Unternehmen befragt. Zugleich wurdedie Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Personalarbeit derITK-Unternehmen beurteilt. Insgesamt zeigen sich mehr als vierFünftel (86%) der Mitarbeitenden der aktuellen Preisträger von derQualität und Attraktivität der Zusammenarbeit begeistert und stellenihrem Arbeitgeber ein positives Gesamtzeugnis aus. Zum Vergleich: ingewöhnlichen Unternehmen in Deutschland ist dies deutlich seltenerder Fall (ITK-Branche gesamt: 62%; alle Branchen: 56%).91 Prozent der Beschäftigten der Preisträger beurteilen ihrUnternehmen als sehr guten Arbeitsplatz (ITK-Branchendurchschnitt:65%). Besonders gelobt werden unter anderem die hohe Anerkennung fürgute Arbeit (79% vs. 44%), die gute Unterstützung der beruflichenEntwicklung (81% vs. 48%), das kompetente Führungsverhalten (84% vs.62%), die Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden (79% vs. 40%)und dass im Unternehmen alle an einem Strang ziehen (84% vs. 50%).Darüber hinaus sind die Beschäftigten der Preisträger in weit höheremMaße bereit, ihr Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen (88%vs. 62%).Im Vergleich mit anderen Branchen zeigt die Digitalbranche inDeutschland insgesamt ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau alsArbeitgeber; branchenintern zeigen sich zugleich noch deutlicheUnterschiede und Entwicklungspotenziale."Besonders gute und attraktive Arbeitgeber profitieren von höhererZufriedenheit, Motivation und Bindung der Mitarbeitenden und weisenin wichtigen Personal- und Managementkennziffern zugleich deutlicheVorsprünge auf", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beimForschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® Deutschland."Es lohnt sich, in eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur zuinvestieren und nachhaltig daran zu arbeiten."Attraktive Arbeitsplatzkultur zahlt sich ausDass sich die Gestaltung einer vertrauensvollen und begeisterndenKultur der Zusammenarbeit für Beschäftigte und Unternehmengleichermaßen auszahlt, zeigen auch weitere Ergebnisse des aktuellenArbeitgeber-Benchmarkings: ITK-Unternehmen, die von ihrenMitarbeitenden als besonders gute und attraktive Arbeitgeberbeurteilt werden, haben gegenüber gewöhnlichen Unternehmen inDeutschland im Durchschnitt signifikant geringere Krankenstände (8,2Tage vs. 19 Tage pro Mitarbeitender / Jahr), niedrigereFluktuationsraten (7% vs. 14%) sowie eine aus Managementsicht imBranchenvergleich überdurchschnittliche Innovationskraft(Managementzustimmung: 87% vs. 58%) und Umsatzentwicklung (75% vs.38%).Ziel der Great Place to Work® Brancheninitiative ist es,Unternehmen bei der Entwicklung attraktiver und zukunftsorientierterArbeitsbedingungen zu fördern, überdurchschnittlich guteArbeitgeber-Leistungen als Vorbild zu würdigen und die Digitalbrancheund seine Unternehmen insgesamt durch ein unabhängiges undinternational anerkanntes Qualitätssiegel für hoheArbeitsplatzqualität zu stärken.Hintergrund: BewertungsgrundlagenIm Vorfeld der Auszeichnung von «Beste Arbeitgeber in der ITK2019» hatten sich die teilnehmenden Unternehmen freiwillig einerunabhängigen Überprüfung ihrer Arbeitsplatzkultur und einerausführlichen Befragung der eigenen Mitarbeitenden durch das GreatPlace to Work® Institut gestellt.Insgesamt beteiligten sich 167 Unternehmen aus den BereichenInformationstechnik, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik amaktuellen Arbeitgeber-Benchmarking in der Digitalbranche. Rund 40.000Beschäftigte wurden dabei anonym zur Arbeitsplatzqualität ihreseigenen Unternehmens befragt. Die Mitarbeiterbefragung umfasste über60 Einzelfragen zu wichtigen Arbeitsplatzthemen wie: Qualität derFührung, erlebte Fairness und Wertschätzung, Teamgeist in derZusammenarbeit, Weiterbildungsangebote, Unterstützung der beruflichenEntwicklung, soziale Integration, Work-Life-Balance und betrieblicheGesundheitsförderung.Unternehmensverantwortliche gaben zudem Auskunft überPersonalkennziffern und den Einsatz förderlicher Maßnahmen derPersonal- und Führungsarbeit (Kultur Audit). Unabhängig von einerPlatzierung auf der Liste der besten Arbeitgeber profitierten alleteilnehmenden Unternehmen von der differenzierten Standortbestimmungzur eigenen Arbeitsplatzkultur, von branchenspezifischenVergleichsmöglichkeiten und von den Impulsen zur Weiterentwicklungals attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitgeber.Die Brancheninitiative «Beste Arbeitgeber in der ITK» wurde vomGreat Place to Work® Institut und seinen Partnern Bitkom, derFachzeitschrift "Computerwoche" und dem Onlineportal "ChannelPartner"2012 ins Leben gerufen. Dach ist die branchenübergreifende GreatPlace to Work® Initiative «Deutschlands Beste Arbeitgeber», die seit2002 zahlreiche Arbeitgeber-Wettbewerbe auf nationaler, regionalerund branchenspezifischer Ebene durchführt. Angeschlossen ist diesewiederum an den länderübergreifenden Wettbewerb «Europas BesteArbeitgeber», an dem sich Unternehmen aus 19 europäischen Ländernbeteiligen.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichAnmeldungen zum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in der ITK2020» sind ab sofort unter: www.greatplacetowork.de möglich.Teilnehmen an der Standortbestimmung zur Qualität und Attraktivitätals Arbeitgeber können große und kleine Hersteller, Dienstleister undKomplettanbieter aus den Bereichen Informationstechnik,Telekommunikation und Unterhaltungselektronik sowie auch großeIT-Abteilungen aus anderen Unternehmen. Die Teilnahme an demArbeitgeber-Benchmarking ist zudem auch ohne Wettbewerbsteilnahmemöglich. Nicht auf der Besten-Liste platzierte Teilnehmer werdenentsprechend der Wettbewerbsphilosophie "Anerkennung für die Besten -Entwicklungsunterstützung für alle" nicht veröffentlicht.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- undBeratungsinstitut, das Unternehmen in rund 60 Ländern weltweit dabeiunterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln.Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nurfür größere Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden,sondern stärkt auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einesUnternehmens. Sie trägt zudem wesentlich dazu bei,Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder denDemographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnetGreat Place to Work® auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungenund der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber für ihreLeistung aus; international, national, regional undbranchenspezifisch. Original-Content von: Great Place to Work® Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell