Great Place to Work® startet Initiative zur Zertifizierung der Unternehmenskultur 2020

Köln (ots) - Great Place to Work®, führender Experte für Unternehmenskultur undMitarbeiterbefragung, startet sein diesjähriges Studienjahr und dieWettbewerbsinitiative 2020/2021. Jährlich nehmen weltweit etwa 10.000Unternehmen an den Great Place to Work® Benchmark-Studien teil.Great Place to Work® unterstützt in rund 60 Ländern Unternehmen dabei, ihreKultur positiv zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarkeKultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden,sie trägt auch wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse erfolgreich zubewältigen. Zudem stärkt sie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vonUnternehmen: Mitarbeiterfluktuation und Krankheitstage lassen sich nachhaltigreduzieren, die Bewerberquote deutlich steigern, Innovationskraft undRentabilität signifikant verbessern.Valides, international vergleichbares VerfahrenGreat Place to Work® zertifiziert die Unternehmenskultur nach einem validen,international vergleichbaren Verfahren. Grundlage sind eine repräsentative undanonyme Befragung der Mitarbeitenden und die Analyse der Personalmaßnahmen.Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistunginternational, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet."Die prämierten Unternehmen zeichnen sich durch eine glaubwürdige, faire Führungaus und fördern ihre Mitarbeitenden aktiv und nachhaltig", erläutert AndreasSchubert, Geschäftsführer von Great Place to Work®. "Vertrauen, Respekt,Glaubwürdigkeit, Teamgeist und Stolz sind in hohem Maße Teil derUnternehmenskultur."Mitarbeiterorientierung als entscheidender WettbewerbsvorteilMitarbeiterorientierung ist heute die Kernkompetenz, um Mitarbeitende zugewinnen, zu binden und den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern. Sie istfür die Zukunft der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Zunehmend wichtiger wirdes daher, Mitarbeiterzufriedenheit als kontinuierliches Investment anzusehen,als strategisches Element für unternehmerischen Erfolg. Wie können dieErwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden besser erfüllt werden? Doch dafürmuss man erstmal den Bedarf kennen. Wo stehen wir? Letztendlich ist dies nurmöglich, wenn man seine Mitarbeitenden belastbar befragt und die Erkenntnissekonsequent umsetzt.Eine Great Place to Work® Mitarbeiter- und Unternehmensbefragung leistet hiersubstantielle Einblicke, wie attraktiv ein Unternehmen als Arbeitgeber ist,zeigt Stärken und Schwächen und wo anzusetzen ist, um die Attraktivität alsArbeitgeber zu verbessern. Ein ganzheitlicher Employer-Branding-Ansatz nimmt dieerlebte Unternehmenskultur in den Fokus, basierend auf dem Feedback derMitarbeitenden und Führungskräfte.Einfach, flexibel und schnell: die neue SaaS-LösungIn diesem Jahr bietet Great Place to Work® erstmals eine flexible,Cloud-gestützte SaaS-Lösung für die Befragung an. Mit "Emprising" lassen sich zujedem Zeitpunkt Mitarbeiter-, Führungskräfte-, und Zielgruppenbefragungendurchführen, Stimmungsbarometer und Pulsumfragen erheben. Zusätzlich ist esmöglich, Themen wie Agilität, Gesundheit oder Digitalisierung individuellauszuwählen.Das Besondere: Die Ergebnisse stehen in Echtzeit zur Verfügung.Das Great Place to Work® Studienjahr läuft bis Ende 2020, die Teilnahme an denMitarbeiterbefragungen ist jederzeit, auch unterjährig, möglich. DiePrämierungen der Beste-Arbeitgeber-Wettbewerbe finden im Frühjahr 2021 statt.