Great Place to Work: Cofinpro ist 2021 einer der besten Arbeitgeber Deutschlands / Beratungshaus punktet bei den Mitarbeitern auch in der Corona-Krise mit Teamgeist, Fairness und Glaubwürdigkeit

Frankfurt (ots) - Erneut ein hervorragendes Ergebnis für die auf Bank- und Fondsgesellschaften spezialisierte Unternehmensberatung: Mitarbeiter bestätigen Cofinpro zum elften Mal in Folge besondere Exzellenz als Arbeitgeber. Beim Great Place to Work® Wettbewerb wird das Unternehmen "Bester Arbeitgeber Consulting 2021" und belegt Platz 7 als "Deutschlands bester Arbeitgeber".Alt und Jung in einem Team; Fachkompetenz trifft Technologie; gemeinsam Ziele erreichen und Spaß haben: All das lebt Cofinpro auch in der Corona-Krise. Und die 185 Mitarbeiter der Frankfurter Unternehmensberatung wissen das zu schätzen. Zum elften Mal seit der Gründung im Jahr 2007 wählten sie Cofinpro zum "Great Place to Work". Die erneute Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands macht das Beratungsunternehmen stolz: "Sie ist ein Beweis für die gute Unternehmenskultur von Cofinpro und zeugt von großem Vertrauen der Mitarbeiter in das Unternehmen", sagt Vorstandsmitglied Christine Martin. "Gemeinsam mit diesem tollen Team überzeugen wir auch in der Krise. Mit unserem Einstieg in den Themenbereich Zahlungsverkehr im vergangenen Jahr haben wir eine starke weitere Säule in Ergänzung zu unseren Angeboten im Wertpapier- und Kreditgeschäft geschaffen."Exzellente Ergebnisse bei der GlaubwürdigkeitBei der Befragung beantworteten die Mitarbeiter mehr als 60 Fragen zu den Kategorien Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. In jedem der fünf Bereiche konnte Cofinpro mit exzellenten Ergebnissen punkten. So schätzen die Mitarbeiter, dass die Führungskräfte gut erreichbar und unkompliziert ansprechbar sind. Sie fühlen sich unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder sexueller Orientierung fair behandelt. Es erfüllt sie mit Freude, dass Kunden mit den Dienstleistungen sehr zufrieden sind. Und sie loben den Teamgeist des Unternehmens, bei dem sich die Angestellten umeinander kümmern und neue Mitarbeiter sich willkommen fühlen. Insgesamt stimmten 96 Prozent der Befragten der Aussage zu: "Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz."Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen in der Kategorie Glaubwürdigkeit sogar noch zulegen. Hier wird das Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern abgefragt. Den Angestellten gefällt dabei vor allem, dass die Vorgesetzten ihren Worten auch Taten folgen lassen, Fragen offen und direkt beantworten und Versprechen einhalten. "Mit unserer Fokussierung auf Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften sind wir gut durch die Pandemie gekommen", bestätigt Christine Martin. Das Unternehmen, das im Jahr 2020 weitergewachsen ist, will auch im Jahr 2021 weiter expandieren: "Wir überzeugen gerne jeden neuen Bewerber, dass wir ein Arbeitgeber sind, bei dem man lange bleibt. Das zeigt auch unsere niedrige Fluktuation."Was ist Great Place to Work?Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen anhand von anonymen Mitarbeiterbefragungen und der Analyse von Personalmaßnahmen zertifiziert. Besonders exzellente Arbeitgeber werden jedes Jahr ausgezeichnet.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Bank- und Fondsgesellschaften in der Management- Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäftsbanken, Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen 185 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2021 zum elften Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.