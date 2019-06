Great Learning erweitert sein Angebot auf Europa, die Region Asien-Pazifik und Nahost

Kurseinführungen in den Bereichen Datenwissenschaft & Analytik, AI& Maschinelles Lernen und Cybersicherheit in Zusammenarbeit mit derUniversity of Texas at Austin sowie dem Stanford Center forProfessional DevelopmentNeu Delhi (ots/PRNewswire) - Great Learning, Indiens führendeEd-Tech-Plattform für berufstätige Fachkräfte gab heute dieErweiterung seiner globalen Präsenz auf Europa, die RegionAsien-Pazifik, Afrika und Nahost bekannt. Das Unternehmen wird indiesen Regionen drei seiner gefragtesten Programme in den BereichenDatenwissenschaft & Analytik (PGP-DSBA - eine besondereinternationale Variante des Programms für Geschäftsanalytik PGP-BABI,das während der letzten vier Jahre Platz 1 in Indien belegte),Künstliche Intelligenz & Maschinelles Lernen (PGP-AIML) sowieCybersicherheit (SACSP - Stanford Advanced Computer Security Program)anbieten. Diese Online-Programme, die in Zusammenarbeit mit zwei derweltbesten Universitäten - Stanford University und The University ofTexas, Austin - angeboten werden, haben bereits die Aufmerksamkeitvon Lernenden aus 17 Ländern, einschließlich Großbritannien,Singapur, Südafrika und den VAE auf sich gezogen.Die Programme, die mit den besten Fakultäten der UT Austin undStanford konstruiert und entwickelt wurden, werden online von GreatLearning angeboten. Das Unternehmen nutzt hierfür sein einzigartigesbetreutes Lernmodell, das personalisierte Lernbetreuung durchprofessionellen Lehrende bietet, die Teil des Great Learning-GlobalGuru-Netzwerks sind. Das Netzwerk umfasst über 750 Dozenten. Zu denMentoren zählen Industrie-Veteranen von Unternehmen wie Google,Microsoft, Amazon und Walmart.Mohan Lakhamraju, Gründer und CEO von Great Learning, erklärte:"Unsere Programme, Arbeitsabläufe, Technologieplattform undLernerfolge zählen zu den weltweit besten. Während der letzten Jahreist die Nachfrage an unseren Kursen unter Lernenden außerhalb Indiensbedeutend gestiegen. Aus diesem Grund haben wir unser Einsatzgebieterweitert, um unseren internationalen Studenten detaillierte,speziell entwickelte Programme sowie ein wirkungsvolleresLernerlebnis bieten zu können. Wir gehen davon aus, im Laufe derkommenden drei bis fünf Jahre über 100.000 internationalen Studentenhochmoderne und wirkungsvolle Lernerlebnisse bieten zu können."Great Learning ist Indiens führendes Ed-Tech-Unternehmen fürberufstätige Fachkräfte und hat während der vergangenen fünf Jahreüber 10.000 Lernenden zu karrierefördernden Fähigkeiten in denBereichen AI, Datenwissenschaft, Cloud Computing, Cybersicherheit,Full Stack Development und mehr verholfen. Great Learnings Programmezeichnen sich durch eine hohe Kursabschlussrate von über 90 % aus undzählen somit zu den weltweit erfolgreichsten. 66 % der GreatLearning-Absolventen konnten innerhalb von sechs Monaten nachBeendigung des Programms einen Karrierewechsel erreichen, was diePraxisrelevanz und Industrieakzeptanz der Programme unterstreicht.Great Learnings Programme sind äußerst praxisnah orientiert undlassen Teilnehmer ihre Fähigkeiten durch zahlreiche Projekteerwerben. Auf diese Weise erhalten sie die Möglichkeit, sie auf realeHerausforderungen anzuwenden und ein umfangreiches professionellesPortfolio zu erstellen, wodurch sie industriellen Anforderungengewachsen sind. Zusätzlich bietet die Plattformkarriereunterstützende Dienstleistungen, Zugang zu einerpersonalisierten Jobbörse, Berufsberatung durch Industrieexpertensowie die Möglichkeit, sich an Live-Projekten und von der Industriegesponserten Hackathons zu beteiligen.Informationen zu Great LearningGreat Learning ist Indiens führendes Ed-Tech-Unternehmen, dasdetaillierte, qualitativ hochwertige Programme zu karrierekritischenFähigkeiten wie unter anderem Analytik, Datenwissenschaft, Big Data,Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, FullStack Development, Cloud Computing und Deep Learning bietet. Über10.000 Fachkräfte haben an Great Learning-Programmen teilgenommen undkonnten so von mehr als 5 Millionen Stunden wirkungsvollerLernerfahrungen profitieren. Das Unternehmen hat es sich zum Zielgesetzt, berufstätigen Fachkräften digitale Kompetenzen undZukunftssicherheit zu vermitteln. Great Learnings Programme werden inverschiedenen Varianten angeboten, um den Bedürfnissen berufstätigerFachkräfte entgegenzukommen. Dazu zählt zum Beispiel das BlendedLearning-Angebot mit Klassenzimmer-Sessions am Wochenende (nur inIndien), der Online-Modus mit personalisierter Lernbetreuung sowiedie Vollzeit-Bootcamp-Version. Die Klassenzimmer-Sessions finden inden Great Learning-Zentren in Gurgaon, Bangalore, Hyderabad, Pune,Chennai und Mumbai statt. Weitere Informationen zu Great Learningfinden Sie unter http://www.greatlearning.in.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/900043/Great_Learning_Logo.jpgPressekontakt:Vineet Radhakrishnan+91-9632933226vineet@greatlearning.inOriginal-Content von: Great Learning, übermittelt durch news aktuell