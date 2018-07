Great Lakes Dredge & Dock: Schon gehört?

Für die Aktie Great Lakes Dredge & Dock aus dem Segment "Bauwesen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 23.07.2018 ein Kurs von 5,7 USD geführt.Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Great Lakes Dredge & Dock mit einer Rendite von 39,02 Prozent mehr als 36 Prozent darüber. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,22 Prozent. Auch hier liegt Great Lakes Dredge & Dock mit 36,8 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

