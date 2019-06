Great Lakes Dredge & Dock: Ist es das gewesen?

Für die Aktie Great Lakes Dredge & Dock aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 18.06.2019, 02:54 Uhr, ein Kurs von 10,45 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Great Lakes Dredge & Dock einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Great Lakes Dredge & Dock jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Great Lakes Dredge & Dock-Aktie: der Wert beträgt aktuell 90,48. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Great Lakes Dredge & Dock auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Great Lakes Dredge & Dock damit ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Great Lakes Dredge & Dock-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Great Lakes Dredge & Dock vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (8 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -22,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,38 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Great Lakes Dredge & Dock eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 107,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Great Lakes Dredge & Dock damit 96,12 Prozent über dem Durchschnitt (10,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 12,87 Prozent. Great Lakes Dredge & Dock liegt aktuell 94,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".