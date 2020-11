Great Atlantic schließt erstes Loch ab, erweitert die Jaclyn North Zone in Zentral-Neufundland um 50 m und durchteuft mehrere Quarzerzgangabschnitte – Analyseergebnisse stehen noch aus

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, British Columbia – 11. November 2020 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das erste Loch im Rahmen des Phase-II-Diamantbohrprogramms im Herbst 2020 in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum des Goldgürtels in Neufundland abgeschlossen hat. Das erste Bohrloch (GP20-146) wurde in der Jaclyn North Zone ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



