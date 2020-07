Great Atlantic beginnt mit seinem Arbeitsprogramm für 2020 auf der Liegenschaft Mascarene im Südwesten von New Brunswick

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 8. Juli 2020 – Great Atlantic Resources (TSXV.GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit seinem Explorationsprogramm für 2020 auf seiner Liegenschaft Mascarene im Südwesten von New Brunswick begonnen hat. Das Unternehmen führt derzeit Erkundungsarbeiten und geochemische Boden-/Gesteinsprobenahmen in der östlichen Region der Liegenschaft in einem Gebiet mit gemeldeter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung