Great Atlantic Resources schließt Optionszahlungen für 3 neue Konzessionsgebiete in New Brunswick ab

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 16. Juni 2020. Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) („Great Atlantic“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Jahr 2020 Optionszahlungen an die Verkäufer von drei Konzessionsgebieten in New Brunswick geleistet hat. Es handelt sich dabei um das Kobaltkonzessionsgebiet Kagoot Brook, das Vanadiumkonzessionsgebiet Glenelg und das Konzessionsgebiet Mascarene mit mehreren Metallen. Great ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung