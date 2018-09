Great Ajax: Grund zur Sorge?

Der Great Ajax-Schlusskurs wurde am 14.09.2018 an der Heimatbörse New York mit 13,75 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Unser Analystenteam hat Great Ajax auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von Great Ajax gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,38 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Specialty Finance", der 41,47 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Great Ajax investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,73 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance einen Mehrertrag in Höhe von 3,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Great Ajax als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Great Ajax vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 18 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,91 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,75 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".