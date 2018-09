München/Graz (ots) - Bereits zum dritten Mal in Folge wurdeLOGOSHUFFLE heuer zur Startup-Messe "Bits & Pretzels" eingeladen unddarf dort mit neun anderen österreichischen Startups die deutscheStartup Szene aufmischen. Renommierte Unterstützung aus derSteiermark gibt es heuer auch erstmals von der AVL mit der CreatorsExperience. In die lange Liste namhafter Speaker tragen sich heuerunter anderem Nico Rosberg, Jan Böhmermann und mit Tarana Burke dieGründerin des #MeToo Movements ein.Zwtl.: Wies´n Zeit ist Startup ZeitÜber drei Tage pitchen, präsentieren und prosten Founder,Investoren und Corporates am Gelände der Messe München und imFestzelt am Oktoberfest. Martin Schmidt, der CEO von Logoshuffle sagtdazu "So viele neue Kontakte mit potentiellen Investoren undKooperationspartnern aus aller Welt zu knüpfen ist für alleTeilnehmer eine absolut geniale Erfahrung."Zwtl.: Logo Generator mit künstlicher Intelligenz und neuem LogoUnter den rund 100 ausstellenden Startups finden sich einige diemit künstlicher Intelligenz Daten auswerten, Trends analysieren oderRoboter steuern. Die Idee mit Hilfe von Algorithmen kreative Leistungzu erbringen und so den Kunden binnen kürzester Zeit Ergebnisse zupräsentieren hat schon tausende Kunden überzeugt. LOGOSHUFFLE hat inden letzten drei Jahren weit über 100 Millionen Logos generiert undeinige davon in 50 Länder rund um den Globus verkauft.Die Präsentation des neuen Designs und einem brandneuen"LOGOSHUFFLE Logo" wird am zweiten Tag des Festivals am Stand ST21 inder Startup Exhibition stattfinden. Auch der schon legendäreLogo-Buzzer wird wieder vor dem Stand aufgebaut sein und zumspontanen "draufhauen" einladen - Eben Logos auf Knopfdruck!Zwtl.: Richard Branson, Stefan Raab und Kevin Spacey sindGeschichteDie 2018er Ausgabe von Bits & Pretzels begrüßt als Speaker nebenvielen anderen Tarana Burke, Nico Rosberg und Jan Böhmermann die invertraut hoher Qualität das Publikum in ihren Bann ziehen und zuApplausstürmen die Bühne wieder verlassen werden.Auch einige Österreicher sind mit Marie-Helen und HannesAmetsreiter (Speedinvest und Vodafone), Julian Hosp (TenX), den N26Foundern Valentin Stalf und Alex Tayentahl sowie Florian Gschwandnter(Runtastic) unter den Speakern zu finden.Weiterführende Informationen und Berichterstattung direkt vomFestival finden interessierte Leser [hier.](https://www.ots.at/redirect/logoshuffle)Bits & Pretzels 2018Bits & Pretzels ist ein, auf ausgewählte Bewerber beschränktes,dreitägiges Festival bei dem 5.000 Gründer, Investoren undUnternehmensvertreter zusammenkommen. Das Event findet in Münchenzur Zeit des Oktoberfests vom 30. September bis zum 2. Oktober 2018statt.Datum: 1.10.2018Ort: Messe MünchenMessegelände, 81823 München, DeutschlandUrl: https://www.bitsandpretzels.com/Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:DI Christoph Lalejc.lalej@logoshuffle.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31589/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Logoshuffle GmbH, übermittelt durch news aktuell