Grayscale Bitcoin Trust: Halten Sie sich fest!

Als börsennotierte Unternehmen halten sich Voyager Digital Ltd (OTC:VYGVF) und Grayscale Bitcoin Trust (OTC:GBTC) bereits an Finanzstandards und Selbstregulierung. Dies könnte dazu führen, dass die Unternehmen den SEC-Vorschriften voraus sind, was von den Führungskräften der Unternehmen begrüßt wird.

Nicht viele Kryptowährungsbörsen und Unternehmen, die Investitionen in Kryptowährungen anbieten, werden öffentlich gehandelt. Diejenigen, die es sind, haben sich an die aufgestellten Regeln gehalten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung