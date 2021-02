Grayscale Bitcoin Trust: 5 Dinge, die bei der Auswahl einem Cryptocurrency Exchange zu beachten sind!

Der Grayscale Bitcoin Trust (OTC:GBTC) wurde am Dienstag um weitere 5,6% höher gehandelt, da der Preis von Bitcoin nach der Nachricht, dass Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) $1,5 Milliarden der beliebten Kryptowährung gekauft hat, auf über $46.000 stieg. Der einflussreiche Tesla-CEO Elon Musk hat die Kryptowährungen Bitcoin und Dogecoin seit einigen Wochen auf Twitter hochgejubelt, was einige Investoren dazu veranlasst hat, zum ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



