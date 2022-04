Grayscale Bitcoin Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Grayscale Bitcoin Trust-Kurs wird am 07.04.2022, 02:50 Uhr mit 32.13 USD festgestellt.

Die Aussichten für Grayscale Bitcoin Trust haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Grayscale Bitcoin Trust-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 35,37 USD. Der letzte Schlusskurs (32,13 USD) weicht somit -9,16 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 28,39 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+13,17 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Grayscale Bitcoin Trust ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Grayscale Bitcoin Trust-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Grayscale Bitcoin Trust ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Grayscale Bitcoin Trust-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,2, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,4, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Grayscale Bitcoin Trust auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Grayscale Bitcoin Trust sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

