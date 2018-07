Gray Television: Das sind interessante Neuigkeiten!

Für die Aktie Gray Television aus dem Segment "Rundfunk" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 25.07.2018 ein Kurs von 15,2 USD geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Gray Television entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Gray Television als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 19,57 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,76 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,2 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

Weiterlesen...