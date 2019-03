Finanztrends Video zu



Ingolstadt (ots) - Bundesweit leben etwa 1 Million Kühe in dersogenannten "Anbindehaltung". Jede vierte Kuh in der Milchindustrieist davon betroffen, vor allem in kleineren Betrieben - auch mitBio-Siegel. Was diese "Anbindung" für die betroffenen Rinderbedeutet, zeigt aktuelles Videomaterial aus neun Betrieben in Bayern(LK Pfaffenhofen), Hessen (LK Gießen) und Nordrhein-Westfalen(Oberbergischer Kreis), das Animal Rights Watch (ARIWA)veröffentlicht. ARD Fakt berichtete am 26. März mit einem kleinenTeil der Aufnahmen.Animal Rights Watch stellt Ihnen kostenlos weiteresunveröffentlichtes Foto- und Filmmaterial zur Verfügung.Mit einer kurzen Kette, einem Strick oder Eisengestänge am Halsfixiert, haben Rinder in "Anbindung" so wenig Bewegungsspielraum,dass sie sich gerade einmal hinlegen und wieder aufstehen können.Monatelang, oft sogar jahrelang stehen sie praktisch bewegungslos aufeiner Stelle. Sie sehen keine Weide und haben auch sonst nicht diegeringste Abwechslung. Durch die Bewegungslosigkeit werden die Tierezudem krankheitsanfällig und verwahrlosen auch äußerlich. Sie liegenin ihren eigenen Exkrementen, der Kot ist teilweise zentimeterdick amHinterleib der Tiere festgetrocknet. Stroh oder eine weicheLiegematte sucht man oft vergeblich. Das Liegen auf dem harten Bodenverursacht Schwellungen und Verletzungen an den Gelenken. In zwei vonneun dokumentierten Betrieben wurden sogar angebundene Kälbervorgefunden, was nach der Tierschutz-Nutzierhaltungsverordnungverboten ist.Auch bei erwachsenen Tieren widerspricht die "Anbindehaltung"eindeutig dem Tierschutzgesetz, trotzdem ist sie erlaubt. AlleVerbots-Bestrebungen sind bisher gescheitert. Der Bundesrat hat dieganzjährige "Anbindung" bereits 2016 als tierschutzwidrig eingestuft.Ein Verbot scheiterte am Bundeslandwirtschaftsministerium. Im Mai2018 sprachen sich Molkereiunternehmen aus Bayern undBaden-Württemberg in einem Positionspapier für den Ausstieg aus derganzjährigen "Anbindung" bis 2030 aus."Ob ganzjährig oder nicht, ob erlaubt oder verboten: Diesogenannte Anbindehaltung zählt zu den leidvollsten Praktiken derMilchindustrie, sie ist jedoch bei Weitem nicht die einzige", sagtSandra Franz, Pressesprecherin von ARIWA. Kuhmilch bedeutet immergroßes Tierleid. Denn um Milch zu produzieren, müssen Kühe Jahr fürJahr ein Kalb zur Welt bringen, das ihnen nach jeder Geburt gewaltsamweggenommen wird. Männliche Kälber sterben bald darauf imSchlachthof. Und auch die Mütter werden bereits nach einem Bruchteilihrer natürlichen Lebenserwartung getötet. Durch die Zucht auf eineunnatürlich hohe Milchproduktion sind ihre Körper nach rund 5 Jahrenausgemergelt und damit unrentabel.ARIWA fordert daher die Förderung pflanzlicher Alternativen unddes bio-veganen Landbaus.Unter folgendem Link finden Sie Videostills aus der Recherche, dieSie mit dem Quellenhinweis "Animal Rights Watch" im Zusammenhang mitdieser Pressemeldung verwenden können:www.flickr.com/photos/animalrightswatch/albums/72157679538996148Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an Video-Material.Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) ist eine gemeinnützige,bundesweit tätige Tierrechtsorganisation. ARIWA deckt die Zustände inder Tierindustrie auf und fördert eine tierfreundliche, veganeLebensweise. Zahlreiche politische TV-Magazine sowie viele Print- undOnlinemedien nutzen regelmäßig von ARIWA zur Verfügung gestelltesBildmaterial.Pressekontakt:Sandra Franz, Tel.: 01577-6633353, E-Mail: presse@ariwa.orgOriginal-Content von: Animal Rights Watch e.V., übermittelt durch news aktuell