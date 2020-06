Grauer Vorstands-Look oder J.Lo-Optik?

Karlsruhe (ots) - Wie wird eine Frau in einer schonungslos konformen, männerdominierten Branche erfolgreich? Eine Karlsruherin macht es vor.Unternehmerin, Visionärin und Mentorin Vanessa Wenk aus Karlsruhe weiß ganz genau, wie sich Gegenwind anfühlt. "So, wie Du aussiehst und Dich verhältst, wirst Du niemals erfolgreich sein." Heute ist sie Deutschlands bekannteste Immobilienmaklerin. Die Immobilien-Branche fordert konformes Verhalten, um Seriosität zu wahren. "Schneid Dir die Haare ab, trage konservative Kleidung, reduziere Dein Make-Up.", wurde ihr angeraten. "Du bist zu ehrlich, zu authentisch".Zu ihrem 33. Geburtstag reflektiert Vanessa Wenk, ob sie sich für den großen Erfolg vielleicht doch hätte anpassen sollen. Anzug statt Kleider? Grauer Vorstands-Look statt J.Lo-Optik? "Meine Antwort lautet: Nein! So viele Menschen verbiegen sich, tragen Maske und Kostüm - sind dann kein Individuum mehr! Andersartigkeit macht Unterschiede und diese bringen den Erfolg!", resümiert sie im Geburtstagsvideo an ihre Community.Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft fragen sie heute gezielt für Kooperationen an; wegen ihrer authentischen, unverwechselbaren Art. So steht sie z.B. als Testimonial für die neue App des Internet-Portals immowelt vor der Kamera. Mit Instagram und YouTube erreicht sie täglich mehr als 15.000 Interessierte. "Das bringt automatisch eine immense Verantwortung!", bemerkt die junge Arbeitgeberin. "Es ist mir ein persönliches Anliegen meiner Community Mut zu machen, aber auch praktische Werkzeuge anzubieten. Erfolg ist keine abstrakte Formel."Ihre Rolle als Vorbild ist sie sich bewusst, lehnt die Bezeichnung des Influencers jedoch ab. Sie gilt als authentisches Vorbild für Männer wie Frauen, weil sie in ihren Kanälen über geschäftliche, körperliche und emotionale Herausforderungen offen spricht. Sie genießt deshalb bei Berufstätigen aus den unterschiedlichsten Branchen ein hohes Ansehen. Bei Immobilien-Unternehmern sowie Branchen-Experten ist sie bestens bekannt für ihre lebensbejahende, positive Lebenseinstellung.In Karlsruhe ist ihr Unternehmen Immowenk Grundinvest GmbH die wichtigste Adresse für Gewerbeimmobilien.Pressekontakt:RIQU | PR Kommunikation0221 168 25 8240157 38 47 2022pr@riqu.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145690/4635140OTS: Immowenk Grundinvest GmbHOriginal-Content von: Immowenk Grundinvest GmbH, übermittelt durch news aktuell