Grauer Star - wirksame Behandlung dieser altersbedingten Augenerkrankung / REALEYES engagiert sich für optimales Sehvermögen auch im Alter

München (ots) - Der Graue Star ist eine der häufigstenAugenerkrankungen weltweit. Abhilfe kann nur eine Operation schaffen.REALEYES, der Verbund von 14 konservativen Augenarztpraxen und einerAugenklinik, kann mit rund 20 Jahren Erfahrung und mehr als 32.000operativen Eingriffen allein in den vergangenen drei Jahrenumfassende Expertise auf diesem Gebiet vorweisen. Im Zusammenspielinnovativer, operativer Behandlungen mit modernen Multifokallinsenkönnen die hochqualifizierten Fachärzte diese Sehbeeinträchtigungoptimal behandeln und ein hervorragendes Sehvermögen für Patientengewährleisten.REALEYES, der Spezialist für Augenheilkunde, setzt auf innovativeTechnologien für die professionelle Behandlung des Grauen Star undbietet ein breites Spektrum an modernen Linsen, um ein optimalesSehvermögen für Patienten gewährleisten zu können."Der Graue Star ist eine Krankheit der zweiten Lebenshälfte. Mangeht heute davon aus, dass rund 50 Prozent der Menschen zwischen 52und 64 Jahren und 90 Prozent der 65- bis 75-Jährigen daran erkranken.Umso wichtiger ist es, frühzeitig mögliche Beeinträchtigungen zuerkennen und ihnen effektiv entgegenzuwirken", erklärt EmanuelJanisch, Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe."Dank wirksamer Operationsverfahren und des Einsatzes innovativerLinsen können wir jedoch ein sehr gutes Sehvermögen ohneBeeinträchtigungen und damit das Wohlbefinden unserer Patientengewährleisten."Grauer Star - wirksame und professionelle BehandlungDer Graue Star (medizinischer Fachbegriff: Katarakt) ist einealtersbedingte Trübung der Linse, die mit der Abnahme desSehvermögens einher geht. Im Spätstadium kann der Graue Star zumvollständigen Verlust des Sehvermögens am betroffenen Auge führen.Die Trübung der Linse beginnt meist unbemerkt und verstärkt sich mitzunehmendem Alter. Aufgrund des schleichenden Krankheitsverlaufesbleibt der Graue Star von den Betroffenen zunächst oft unerkannt.Regelmäßige augenärztliche Kontrollen sind deshalb unerlässlich.REALEYES empfiehlt regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ab einem Altervon 40 Jahren. Die häufigsten Symptome des Grauen Stars sind:- fortschreitende Sehverschlechterung (Ferne und/oder Nähe)- erhöhte Blendempfindlichkeit- verringertes Kontrastsehen- gestörtes FarbempfindenBehandelt wird der Graue Star mit einer Star- oderKatarakt-Operation, bei der heute moderne, innovativeLasertechnologie zum Einsatz kommt. Dabei wird die trübe,körpereigene Linse durch eine klare Kunstlinse ersetzt. Die REALEYESAugenklinik Theresienhöhe nutzt hierfür den hochentwickelten,computergesteuerten LenSx Femtosekundenlaser, der es dem Arztermöglicht, die Operation ohne Skalpell und äußerst präzisedurchzuführen. Der LenSx Laser führt die wichtigsten OP-Schritte miteinem bildgesteuerten Femtosekundenlaser durch. Dabei schickt dieLaserquelle ultrakurze Femtosekunden-Pulse an die vorher exaktermittelte Position im Auge, nimmt die gewünschten Hornhautschnittevor und verschafft sich Zugang zu der natürlichen Linse, die danngewebeschonend zerkleinert wird. Der Eingriff dauert üblicherweisepro Auge maximal 20 Minuten und erfolgt zudem meist ambulant.Gutes Sehen im Alter - auch ohne BrilleMit dem Austausch der körpereigenen Linse durch eine Kunstlinsekönnen Patienten zwischen der Standard- und der Premium-Linse wählen.Die Standard-Linse ist eine Monofokallinse, die sich nur für einenEntfernungsbereich - in der Regel den Fernbereich - eignet und somitauch nach dem Eingriff das Tragen einer Brille erfordert. InnovativePremiumlinsen hingegen können auf die Augen und die persönlichenBedürfnisse des Patienten abgestimmt werden und ermöglichen scharfesSehen in allen Entfernungsbereichen - auch ohne Brille. Zu diesenKunstlinsen mit Zusatzfunktionen zählen:- Die asphärische Kunstlinse: Mit dieser Linse können optischeFehler wie verschwommenes Sehen, Kontrastverlust und Lichtschleier,die mit zunehmendem Alter verstärkt auftreten, ausgeglichen werden.- Die torische Intraokularlinse: Mit einer torischen Linse könnenHornhautverkrümmungen ausgeglichen oder verringert und dieSehschärfe ohne Brille deutlich verbessert werden.- Die trifokale Linse: Diese derzeit modernste Kunstlinse bietet einnahezu natürliches Seherlebnis in der Nähe, der Ferne und imintermediären Bereich - also am Bildschirmarbeitsplatz sowie beiAktivitäten des Alltags.- Die trifokale torische Linse: Diese Kunstlinse kombiniert die Nah-,Fern- und Intermediär-Funktion mit der zylindrischen Funktion, dieeine bestehende Hornhautverkrümmung korrigiert.Weiteres InformationsmaterialWas ist der Graue Star und welche Symptome, Voruntersuchungen undVerfahren zur Behandlung gibt es? Zu diesenKunstlinsen mit Zusatzfunktionen zählen:- Die asphärische Kunstlinse: Mit dieser Linse können optischeFehler wie verschwommenes Sehen, Kontrastverlust und Lichtschleier,die mit zunehmendem Alter verstärkt auftreten, ausgeglichen werden.- Die torische Intraokularlinse: Mit einer torischen Linse könnenHornhautverkrümmungen ausgeglichen oder verringert und dieSehschärfe ohne Brille deutlich verbessert werden.- Die trifokale Linse: Diese derzeit modernste Kunstlinse bietet einnahezu natürliches Seherlebnis in der Nähe, der Ferne und imintermediären Bereich - also am Bildschirmarbeitsplatz sowie beiAktivitäten des Alltags.- Die trifokale torische Linse: Diese Kunstlinse kombiniert die Nah-,Fern- und Intermediär-Funktion mit der zylindrischen Funktion, dieeine bestehende Hornhautverkrümmung korrigiert. ImBereich der refraktiven Chirurgie offeriert der Verbund das kompletteBehandlungsspektrum, um optische Korrekturen wie Brillen oderKontaktlinsen zu ersetzen oder die Dioptrienzahl deutlich zu senken.REALEYES zeichnet sich durch medizinische Fachkompetenz, den Einsatzmodernster technischer Standards und Geräte sowie individuelle,kompetente Betreuung der Patienten aus - von der Voruntersuchung überdie Behandlung bis hin zur Nachsorge. Rund 10.000 Eingriffe pro Jahrnimmt der Verbund jedes Jahr vor, wobei sowohl Erwachsene als auchKinder zu den Patienten zählen. 