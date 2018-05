Grauenhafte Zustände auf Milchfarm für Mega-Molkerei / SOKO Tierschutz fordert Schließung der Kadaver-Farm von Stendal

Berlin (ots) - SOKO Tierschutz filmte vier Wochen im März undApril 2018 auf der großen Milchfarm, der Geven & Rabelink GbR inDemker nahe Stendal. Die Filmaufnahmen beweisen, dass dort Rindergrausam misshandelt wurden und tote Tiere bis auf die blanken Knochenverwesten. Das Veterinäramt übersah die zahlreichen Kadaver zwischenden Lebenden, sogar nach einer Anzeige durch die Tierschützer. DieMilch wird weiter an eine der größten Molkereien Deutschlands, dieMilchwerke Mittelelbe, geliefert.Tag für Tag dokumentierten die Tierschützer verwesende,mumifizierte und skelettierte Tiere. Die Arbeiter putzten einfach umdie Toten herum. Ein Gerät zur Gülleentsorgung riss ausgewachseneKühe mit, und die Arbeiter schleiften ein verletztes Tier hinter demTrecker her. Eine erschütternde Aufnahme zeigt ein Kalb, dass geradegeboren wurde und dann vom Gülleschaber erfasst, eingequetscht undmitgerissen wird. Auf der Farm herrscht ein ständiges Sterben.SOKO Tierschutz informierte nach wenigen Tagen die Behörden.Nachdem der Betrieb von den Behörden ohne Auffinden der zahlreichenKadaver kontrolliert wurde, beweisen die SOKO-Ermittler dasTotalversagen: Diverse Kadaver lagen in den Tagen und Wochen nach derKontrolle immer noch an den altbekannten Stellen auf dem Hofverstreut."Das beweist mal wieder das totale Behördenversagen, und dass dieRufe von CDU und SPD nach einem härteren Vorgehen gegen heimlicheStallkontrollen durch Tierschützer nur den Zweck haben, die Menschenzu stoppen, welche die ganze Wahrheit der Tierhaltung an dieÖffentlichkeit bringen", so Mülln.Die Milch wird an die Mega-Molkerei der Milchwerke Mittelelbegeliefert. Die Krüger-Gruppe, der die Molkerei gehört, produziertBabynahrung, Proteindrinks, Schokoladen Produkte. Die Milchproduktegehen in die ganze Welt.SOKO Tierschutz fordert ein Tierhalteverbot für die Betreiber. DieStrafanzeige richtet sich aber auch gegen die Behörden. DerenVersagen darf nicht folgenlos bleiben.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Friedrich Mülln 0171-4493215Original-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell