Graue Haare wohl keine Frage des Lebensstils

Baierbrunn (ots) - Zeigen sich auf dem Kopf früh erste graueHaare, muss das nicht an einem ungünstigen Lebenswandel liegen. "Mitdem Lebensstil hat das nicht unbedingt etwas zu tun", erklärt derHamburger Dermatologe Dr. Frank-Matthias Schaart imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Selbst die Rolle von Stressals möglicher Auslöser sei umstritten. "Niemand muss sich also Sorgenmachen, wenn man mit 30 das erste graue Haar sieht - es sei denn,niemand in der Familie ist bisher früh ergraut." In diesem Fallsollte man dem Mediziner zufolge einen Arzt aufsuchen. Denn wennkeine erbliche Veranlagung vorliege, könne hinter dem Prozessmöglicherweise eine Schilddrüsenfehlfunktion stehen oder eineKrankheit, die oxidativen Stress auslöse, also eine ungünstigeVeränderung des Stoffwechsels. Diese scheine der Auslöser fürErgrauen zu sein, "aber ganz sicher ist das nicht", so Schaart."Möglicherweise spielt die Ausschaltung bestimmter Enzyme eineRolle." Doch auch dazu gebe es viele offene Fragen. Wer mit Färbenaufhören möchte, erfährt in der aktuellen "Apotheken Umschau", wiebei ergrauenden Haaren der Übergang zur Naturfarbe gelingt.