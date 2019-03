Graue Energie soll ins GEG / Gebäudeenergiegesetz als Chance für mehr Klimaschutz

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Umweltbelastungen, die bei Herstellung,Transport, Verarbeitung und Entsorgung von Baumaterialien entstehen,sollen im künftigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) berücksichtigt werden.Ansonsten blieben große Potenziale für den Klimaschutzunberücksichtigt. Dies fordert das Bauwende-Bündnis, einZusammenschluss von verschiedenen Akteuren, die sich mit nachhaltigemund klimaschützendem Bauen befassen.Graue Energie und Graue Emissionen stecken in Baustoffen undbezeichnen den Energieverbrauch und die Emissionen vonTreibhausgasen, die bei deren Herstellung, Transport, Verarbeitungund Entsorgung entstehen. Der aktuelle Referentenentwurf zum GEGregelt lediglich die Anforderungen an den Energiebedarf in derNutzungsphase, nicht aber den Aufwand für die Herstellung desGebäudes selbst. "Bei gut gedämmten Neubauten nach dem StandardEffizienzhaus 55 und besser bleibt damit die Hälfte derUmweltwirkungen gänzlich unberücksichtigt, betrachtet man einenZeitraum von 50 Jahren", sagt Dr. Uli Wischnath, Koordinator desBauwende-Bündnisses. Die Initiative, die er zusammen mit demUmweltlabel natureplus gegründet hat, fordert deshalb als erstenSchritt, ab dem 1. Januar 2021 die Pflicht zu einer vergleichendenÖkobilanz in das Gesetz aufzunehmen.GEG: Chance für mehr Klimaschutz im BaubereichDer Hochbau ist für sechs Prozent des globalen Energieverbrauchsund elf Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit demGEG bietet sich die Gelegenheit, diese Umweltwirkungen mittelfristigdeutlich zu reduzieren. "Das Gebäudeenergiegesetz als zentralesInstrument zur Regelung des Energieverbrauchs und der Klimawirkungenvon Gebäuden sollte neben der Nutzungsphase auch dieHerstellungsphase adressieren. Andernfalls droht ein schlechtkoordiniertes Nebeneinander verschiedener Regelungen ähnlich demZustand, der durch die geplante Zusammenlegung mehrerer Gesetze imGEG eigentlich behoben werden soll", betont Wischnath. Vor demHintergrund, dass in Deutschland in den nächsten fünf Jahren 1,5Millionen Wohnungen gebaut werden sollen, sei jetzt die Gelegenheitgünstig, einen relevanten Schritt zu einer nachhaltigerenBauwirtschaft zu machen. Die Betrachtung des kompletten Lebenszyklusdes Gebäudes in Form einer Ökobilanz mache weitereKlimaschutzpotentiale zugänglich. Auf diese Weise werde eine amKlimaschutz orientierte Wahl von Baumaterialien und Bauweisenermöglicht und befördert, heißt es in der Stellungnahme, die am 21.März 2019 an die zuständigen Ministerien ging.Das Bauwende-BündnisDie Stellungnahme wird getragen von (in alphabetischerReihenfolge): B.A.U. (Bund Architektur & Umwelt e.V.), BAUWENDE e.V.,BUND (Bund für Umwelt & Naturschutz Deutschland e.V.), Institut fürBaubiologie + Nachhaltigkeit IBN, natureplus e.V. (InternationalerVerein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen), Ökozentrum NRW GmbH, VB(Verband Baubiologie e.V.) und VDB (Berufsverband DeutscherBaubiologen e.V.). Sie ist veröffentlicht aufwww.bauwende.de/bauwende-buendnis.Unterstützer der StellungnahmeDie Stellungnahme wird von Verbänden, denen sie vorab zur Kenntnisgekommen ist, unterstützt (in alphabetischer Reihenfolge): FASBA(Fachverband Strohballenbau Deutschland) Ökoplus (Fachhandelsverbundfür Ökologisches Bauen und Wohnen), unternehmensgrün (Bundesverbandder grünen Wirtschaft) und vdnr. (Verband Dämmstoffe ausnachwachsenden Rohstoffen e.V.).Pressekontakt:Bauwende e.V. Dr. Uli F Wischnath, Bauwende e.V., Artilleriestr. 6a,28237 Verden, [T] +49 (0)30 54908998, wischnath@bauwende.deOriginal-Content von: natureplus e.V., übermittelt durch news aktuell