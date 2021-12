Gratulation an alle Square-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Block, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.12.2021, 18:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 167.01 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Block auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Block liegen aus den letzten zwölf Monaten 20 Buy, 7 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 303,87 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (161,85 USD) könnte die Aktie damit um 87,75 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Block-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Block konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Block auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Block auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Block sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.