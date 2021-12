Gratulation an alle Panasonic-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Für die Aktie Panasonic stehen per 14.12.2021, 21:03 Uhr 1234.5 JPY an der Heimatbörse Tokyo zu Buche. Panasonic zählt zum Segment "Unterhaltungselektronik".

Unser Analystenteam hat Panasonic auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,78 Prozent liegt Panasonic 14,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 16,44. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,03 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 35,59. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Panasonic auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Panasonic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 63,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 2,78 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +61,2 Prozent im Branchenvergleich für Panasonic bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,36 Prozent im letzten Jahr. Panasonic lag 59,63 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.