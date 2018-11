Gratulation: 100 Jahre allgemeines Wahlrecht / Frauen und auch Männer erhielten 1918 das allgemeine Wahlrecht

Berlin (ots) - "Gratulation: Frauen haben in Deutschland seit 100Jahren das aktive und passive Wahlrecht - wie auch Männer"formuliert die Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter(IG-JMV). Sprecher Gerd Riedmeier weist darauf hin, dass bis 1918 ingroßen Teilen Deutschlands (Preußen) galt: Das Recht zu wählen warnicht vordringlich abhängig vom Geschlecht. Vielmehr war dasWahlrecht an Kriterien ausgerichtet wie Standeszugehörigkeit, Besitzund Steuerleistung.Auch in Bayern besaßen noch im 19. Jahrhundert nur 1,2 % derBevölkerung das aktive Wahlrecht; lediglich 0,7 % der Bevölkerungkonnten überhaupt gewählt werden. Hauptkriterium war dabei dieZugehörigkeit zu den Ständen Adel, Klerus, Großgrundbesitz. Dieseschickten ihre - männlichen - Vertreter zu den Urnen.Das allgemeine und gleiche Wahlrecht erreichten Männer und Frauenin Deutschland in der Folge der Revolutionen im Jahr 1918 und derGründung der Weimarer Republik. Ein Grund zum Feiern, meint dieIG-JMV und wundert sich über den heute erlebbaren ausschließlichenFokus auf das Wahlrecht für Frauen. Diesen Ansatz hält die IG-JMV fürüberzogen und als der geschichtlichen Entwicklung nicht angemessen.Die IG-JMV begrüßt die Tatsache, Frauen können heute die gleicheTeilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischenLeben ausüben wie Männer. "Sie müssen es jedoch auch tun", meintRiedmeier. Niemand hindere sie an der politischen Teilhabe undverweist auf ein Phänomen: Frauen wählten mehrheitlich Männer in diepolitische Verantwortung.Kritisch sieht die IG-JMV die Tatsache, dass es heute Männer sind,denen in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen die Teilhabeverweigert wird. So verwehrt das Bundesgleichstellungsgesetz (BGlG),neu gefasst unter Bundesministerin Manuela Schwesig (SPD), Männern inallen Bundesbehörden das aktive und das passive Wahlrecht. Männerwerden ausgeschlossen. "100 Jahre Frauenwahlrecht und dann so einGesetz?" fragt die IG-JMV.Die einseitige Entwicklung mit nahezu ausschließlichem Fokus aufdem weiblichen Geschlecht setzt sich fort: Männer- und Väterverbändewerden von der Politik vom Diskurs praktisch ausgeschlossen. Dervorwiegend weiblich dominierte Familienausschuss des Bundestagesverwehrt ihnen den Vortrag. Der Dt. Frauenrat erhält unbegrenztRederecht. Die Vorsitzende des Ausschusses Sabine Zimmermann (DieLinke) begründet die Diskursverweigerung mit dem Argument, derFrauenrat "vertrete bereits die Vielfalt im Diskurs".Die IG-JMV weist darauf hin, das Wahlrecht für Frauen wurdevorwiegend von Männern erkämpft: von Kommunisten, Sozialisten,Sozialdemokraten. Viele dieser Männer ließen dabei ihr Leben, so inden Kämpfen um die Gründung der Räterepubliken in Deutschland 1918und 1919.Andere Länder führten das Wahlrecht für Frauen deutlich später einals Deutschland. In der Schweiz war das Wahlrecht bis 1971 anPflichten gekoppelt - an die Pflicht zur Landesverteidigung. Im Zugeder Wahlrechtsreform erhielten die Frauen das neue Recht ohne jedochdie Pflicht übernehmen zu müssen.Die IG-JMV plädiert für einen sachlicheren und differenzierterenUmgang mit dem Thema. 100 Jahre allgemeines Wahlrecht für Frauen undMänner ist ein Grund zum Feiern. Gleichzeitig muss die zunehmenderfahrbare Diskriminierung von Männern in der deutschenGeschlechterpolitik thematisiert werden. Die IG-JMV fordert in Bezugauf das BGlG gleiche Rechte für Frauen und Männer ein.Forum Soziale Inklusion e.V. * www.forum-social-inclusion.euManndat e.V. * www.manndat.deTrennungsväter e.V. * www.trennungsvaeter.deVäteraufbruch für Kinder Köln e.V. * www.vafk-koeln.dePressekontakt:Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV):website: www.ig-jungen-maenner-vaeter.deEmail: presse@ig-jungen-maenner-vaeter.deSprecher: Gerd RiedmeierTel. +49 (0)176 - 611 123 57Original-Content von: Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG JMV), übermittelt durch news aktuell