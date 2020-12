Gratomic wird zum Handel im Marktsegment OTCQB Venture zugelassen

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Quelle: IRW Press

Montag, 14. Dezember 2020, TORONTO, ONTARIO / 14. Dezember 2020 / Gratomic Inc. („GRAT“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:GRAT)(FRANKFURT:CB81) (WKN:A143MR) (OTCQB: CBULF) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zum Handel im Marktsegment OTCQB Venture zugelassen wurden und dort unter dem Börsenkürzel OTCQB: CBULF notieren. Die Aktien starten am Montag, den 14. Dezember 2020 in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



