Gratomic meldet Abschluss von NI 43-101 für zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Buckingham

Quelle: IRW Press

Toronto (Ontario), 22. Dezember 2020 – Gratomic Inc. (TSX-V: GRAT, Frankfurt: CB81 – WKN: A143MR, OTCQB: CBULF) („GRAT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss eines technischen Berichts (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) vom 9. Dezember 2020 mit Wirksamkeitsdatum 16. März 2018 und dem Titel Technical Report Buckingham Graphite Project ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung