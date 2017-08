Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Für den perfekten Heimkinoabend startet Panasonic ab Septembereine Zugabe-Aktion für seine Ultra HD Blu-ray Player DMP-UB704 undDMP-UB404. Gleich zwei Hollywood-Blockbuster in 4K Ultra HD Qualitätgehören dann zum Lieferumfang: das Weltraum-Abenteuer "Passengers"sowie der Science Fiction-Thriller "Life", der erst im August auf 4KUltra HD Blu-ray erschienen ist. So können Filmfans zuhause direktnach dem Anschließen in fantastische Bildwelten eintauchen. Im Handelist das Bundle am Aktionssticker auf der Verpackung zu erkennen.Mit dem Aktionsbundle zieht echtes Starkino zuhause ein. Sowohl"Passengers" (mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt) als auch "Life"(Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds) sind topbesetzt. Auch diePanasonic Player DMP-UB704 und DMP-UB404 sind allererste Wahl. Beidesind Ultra HD Premium-zertifiziert und erzielten bereits zahlreicheüberragende Testergebnisse. Damit unterstreichen sie dieVorreiterrolle von Panasonic im Bereich Ultra HD Blu-ray Wiedergabe.Beide holen feinste Bilddetails, Farb- und Helligkeitsabstufungenaus 4K Ultra HD Filmen heraus. Ein Stück Hollywood steckt sogar inden Playern selbst. Ihr HCX (Home Cinema Experience) Prozessor wurdein enger Zusammenarbeit mit dem Panasonic Hollywood Laboratoryentwickelt. So liefert das Duo ein 4K HDR Filmerlebnis, das genau denVorstellungen des Regisseurs entspricht.Auch konventionelle Blu-ray Discs und DVDs verarbeiten derDMP-UB704 und UB404 hochwertig. Über WLAN sind 4KVideo-on-Demand-Dienste sowie weitere spannende Internet Appszugänglich. Beide Player unterstützen zudem hochauflösendeAudioformate wie FLAC, ALAC oder DSD und bieten einen zweitenHDMI-Ausgang für die isolierte Audiosignalausgabe.Die Aktionsware ist ab September 2017 im Handel erhältlich. DieAktion gilt nur für durch Aufkleber gekennzeichnete Kartons und nursolange der Vorrat reicht.Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499 Euro für denDMP-UB704. Der frisch gekürte EISA Award-Gewinner DMP-UB404 ("BestBuy Ultra HD Blu-ray Player 2017-2018") ist für UVP 349 Euroerhältlich.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgPressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell