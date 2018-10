Gratis Präsentationscoaching auf dem Presentation Rocket Day am 09.11.2018 in Mörfelden-Walldorf

--------------------------------------------------------------ZUR ANMELDUNGhttp://ots.de/2pZzZ5--------------------------------------------------------------Griesheim (ots) - Mehr als ein Dutzend Experten in Sachenoptimales Präsentieren und souveränes Auftreten werden wiederantreten, um den Teilnehmern des Presentation Rocket Day zu einererstaunlichen Steigerung ihrer Präsentationsfähigkeit zu verhelfen.Von Methoden wie Storytelling über Rhetorik bis hin zu den aktuellenPräsentationstrends werden an nur einem Tag sämtliche Aspekte deserfolgreichen Präsentierens vermittelt. Als besonderes Highlighthaben Teilnehmer erstmalig die Möglichkeit, im Rahmen des innovativenVeranstaltungsformats an einem 1-zu-1-Coaching mit einem Top Expertenihrer Wahl teilzunehmen.Die Präsentationsagentur smavicon lädt gemeinsam mit der inflowPresentation Trend Academy auch in diesem Jahr wieder zu der weltweiteinzigartigen Veranstaltung ihrer Art ein, bei dem die Teilnehmerinnerhalb eines Tages große Fortschritte in SachenPräsentationsfertigkeiten und -fähigkeiten erwarten dürfen. Dereinmalige Mix aus Vorträgen, Workshops und Livecoachings, der sichschon in den letzten Jahren erfolgreich bewährt hat, macht denPresentation Rocket Day zu einer weltweit einmaligenPräsentationsevent und setzt auf eine komprimierte Vermittlung vonWissen aus verschiedenen Disziplinen.Ob Topmanager und Führungskräfte, Berater, Trainer und Verkäufer -sie alle brauchen sie: die Präsentationskompetenz. Um noch mehrExpertenwissen in kurzer Zeit zu erlangen, haben die VIP- und PremiumTeilnehmer erstmals die einmalige Möglichkeit, geballte Coachingpowervon einem Top Experten ihrer Wahl in einem persönlichen1-zu-1-Coaching zu erleben. Ob Coachings zum Thema Stimme,Selbstsicherheit, Präsentationskonzeption oder zur Folienoptimierung,die Teilnehmer trainieren effektiv ihre Präsentationsfertig- undfähigkeiten, um so Wirkung ihres Auftritts in diesem Bereich massivzu verbessern.Haben auch Sie Lust, als VIP- oder Premium Teilnehmer an einem1-zu-1-Coaching teilzunehmen? Mit dem Code 10PRD2018 erhalten Sie biszum 31.10.2018 10% auf den regulären Ticketpreis.Pressekontakt:Lisa FaberOnlinemarketing-ManagerinTel.: 06155/8444-14E-Mail: faber@smavicon.deOriginal-Content von: smavicon Best Business Presentations, übermittelt durch news aktuell