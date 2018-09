Graphic Packaging Holding Company veröffentlicht einen Report zur Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung

Atlanta (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Graphic PackagingHolding Company (NYSE: GPK), (das "Unternehmen"), ein führenderAnbieter von Verpackungslösungen für Unternehmen, die Speisen,Getränke, Gastronomie und andere Verbraucherprodukte vertreiben, gabheute seinen Report zur Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung für2017 heraus. Der Report hob die Initiativen hervor, die dasUnternehmen mit Nachdruck eingeführt hat und weiterhin verfolgt, umdie Umwelt zu schützen und um in die Gemeinden, in denen es tätigist, zu investieren. Der Report ist unter der Registerkarte"Sustainability" auf www.graphicpkg.com einsehbar.Seit es 2008 seine Nachhaltigkeitsziele veröffentlichte, hat dasUnternehmen mit seinen Initiativen merkliche Fortschritte zuverzeichnen. Der Report zur Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortungfür 2017 bietet einen ausführlichen Überblick über die Aktivitätendes Unternehmens unter Berücksichtigung der Standards der GlobalReporting Initiative (GRI) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. ZurErstellung des Reports engagierte das Unternehmen Dritte für dieMessungen von Energieverbrauch Kohlendioxidemissionen undWasserwerten. Das Unternehmen beantwortet auch jährlich dieFragebögen des CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) zu den ThemenVersorgungskette, Klimawandel, Wasser und Forstwirtschaft.Der Report fast drei wichtige Säulen zusammen, auf die sich dasUnternehmen in seiner sozialen Arbeit stützt: Umweltschutz,Lebensmittelversorgung und Bildungsarbeit. Der Report beschreibt auchdie Nachhaltigkeitsvision von Graphic Packaging für 2025, die sowohlden historischen Fortschritt in der Reduzierung der Umweltbilanz desUnternehmens betont als auch die Ziele, die Graphic Packaging bis2025 umgesetzt haben will. Der Report führt zahlreiche Beispiele fürErfolge auf, die das Unternehmen in seinen ökologischen und sozialenInitiativen zu verzeichnen hat."Wir sind stolz darauf, unseren Report zur Nachhaltigkeit undsozialen Verantwortung für 2017 offiziell präsentieren zu dürfen, derdeutlich die Fortschritte darlegt, die Graphic Packaging in wichtigenNachhaltigkeits- und Sozialinitiativen bisher gemacht hat und die fürviele weitere Jahre unsere Arbeit bestimmen werden," sagte derPräsident und Vorstandsvorsitzende Michael Doss. "Nachhaltigkeit undsoziale Verantwortung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit beiGraphic Packaging. Beispiele unserer Schwerpunkte sind dienachwachsenden und recycelbaren Kartonagen und Food-Service-Behälter,die wir für unsere Kunden aus nachwachsenden Holzfasern herstellen,unser Fokus auf die kontinuierliche Reduzierung unseresRohstoffverbrauchs und unseres ökologischen Fußabdrucks sowie unsergroßes Engagement in den Gemeinden, in denen wir tätig sind. Wirfreuen uns darauf, unsere Interessenvertreter auch in Zukunftbezüglich unseres andauernden Fortschritts in Bezug auf dieseInitiativen auf dem neusten Stand zu halten."Informationen zu Graphic Packaging Holding CompanyGraphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) mit Sitz in Atlanta,Georgia, verpflichtet sich dem Angebot innovativerKonsumverpackungen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter vonpapierbasierten Verpackungslösungen für eine große Bandbreite anUnternehmen, die Speisen, Getränke, Gastronomie und andereVerbraucherprodukte vertreiben. Das Unternehmen ist weltweit tätig,ist einer der größten Hersteller von Faltschachteln undpapierbasierten Gastronomieprodukten in den USA und hält führendeMarktpositionen im Bereich fester gebleichter Sulfatkartons,beschichteter ungebleichter Kraftpapiere und beschichteterRecyclingkartons. Kunden des Unternehmens sind viele der weltweitbekanntesten Unternehmen und Marken. Mehr Informationen zu GraphicPackaging, dem Betrieb und seinen Produkten sind auf derUnternehmenswebseite unter www.graphicpkg.com erhältlich.Pressekontakt:Investor Contact: Alex OvsheyGraphic Packaging Holding Company404-710-8431alex.ovshey@graphicpkg.comOriginal-Content von: Graphic Packaging Holding Company, übermittelt durch news aktuell