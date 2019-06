Graphic PackagingSollten Anleger sich freuen, ?

Graphic Packaging, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierverpackung", notiert aktuell (Stand 08:49 Uhr) mit 13,95 USD fast gleich (+0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Graphic Packaging auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,81. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Graphic Packaging zahlt die Börse 15,81 Euro. Dies sind 40 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Behälter & Verpackung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26,41. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Graphic Packaging wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Graphic Packaging vor. Das Kursziel für die Aktie der Graphic Packaging liegt im Mittel wiederum bei 15,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 13,94 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 11,19 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Graphic Packaging insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Graphic Packaging. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.