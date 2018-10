Graphen: Ford nutzt den innovativen Kohlenstoff-Werkstoff erstmals für Fahrzeugteile (FOTO)

Dearborn/Michigan/USA (ots) -- "Graphen" ist die Bezeichnung für eine Modifikation desKohlenstoffs und hat unter anderem exzellenteSchallschutz-Eigenschaften- In Kooperation mit Eagle Industries und XG Sciences hat Fordeinen Weg gefunden, mit einer sehr geringen Menge an Graphengroße Fortschritte bezüglich Leichtbau, Wärmeleitfähigkeit undGeräuschminderung zu erzielen- In Fahrzeugen ermöglicht das leichte und stabile Graphen einegewichtssparende Geräuschdämmung ohne den bislang üblichenMehraufwand an MaterialGraphen, ein extrem dünnes Nano-Material mit zweidimensionalerKohlenstoffstruktur, befindet sich in Smartphones und in einigenSportartikeln - und kommt in absehbarer Zeit zum ersten Mal auch inFahrzeugen zum Einsatz. Denn die Ford Motor Company hat angekündigt,Graphen voraussichtlich bereits ab Jahresende im Ford Mustang, imFord F-150 und später auch in weiteren Ford-Baureihen verwenden zuwollen. Die Ankündigung erfolgte pünktlich zum US-amerikanischenNational Nanotechnology Day am gestrigen Dienstag (9. Oktober)."Graphen" ist die Bezeichnung für eine Modifikation desKohlenstoffs. Doch anstatt dass die Atome wie zum Beispiel in einemDiamanten dreidimensional angeordnet sind, hat Graphen einezweidimensionale Struktur - es besteht aus einer einzigen AtomlageKohlenstoff. Jedes Kohlenstoffatom ist im Winkel von 120 Grad vondrei weiteren umgeben, sodass sich ein bienenwabenförmiges Musterausbildet.Graphen wurde erstmals im Jahre 2004 isoliert, aber praktischeAnwendungsbeispiele sind relativ neu. Das erste Experiment, Graphenzu isolieren, wurde unter Verwendung von Bleistiften, die Graphitenthielten, und eines Stücks Klebeband gemacht. Der Klebestreifenwurde verwendet, um einlagige Kohlenstoffschichten abzuziehen. DiesesExperiment wurde 2010 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.Von einigen Ingenieuren wird Graphen bereits als "Wundermaterial"bezeichnet, denn Graphen ist 200-mal stärker als Stahl und eines derleitfähigsten Materialien der Welt. Darüber hinaus hat der innovativeWerkstoff exzellente Schallschutz-Eigenschaften und ist dabei sehrflexibel. Graphen ist nicht für jede Anwendung wirtschaftlichrentabel, aber Ford hat in Zusammenarbeit mit den US-UnternehmenEagle Industries und XG Sciences einen Weg gefunden, kleine Mengenbeispielsweise für Tankverkleidungen und Pumpen- oderMotorabdeckungen zu verwenden. Erst kürzlich hat Graphen auch alsneuer Grundstoff für Lacke, Polymere und Batterien Aufmerksamkeit inder automobilen Fachwelt erregt."Der Durchbruch ist nicht das Material selbst, sondern die Art undWeise, wie wir es verwenden", sagt Debbie Mielewski, Ford SeniorTechnical Leader, Sustainability and Emerging Materials. "Wir sind inder Lage, mit einer sehr kleinen Menge, weniger als einem halbenProzentpunkt des insgesamt verbauten Materials, signifikanteVerbesserungen in Bezug auf Haltbarkeit, Schalldämmung undGewichtsreduzierung zu erreichen."Im Jahre 2014 begann Ford mit Zulieferern zusammenzuarbeiten, umdas neuartige Material zu erproben. Im Allgemeinen ist dieGeräuschdämmung im Fahrzeuginneren stets mit zusätzlichem Materialund Gewicht verbunden, aber mit Graphen ist das Gegenteil der Fall:"Eine kleine Menge an Graphen bedeutet in diesem Fall einen großenUnterschied und hat einen signifikant positiven Einfluss auf dieSchallabsorption", sagt John Bull, Präsident von Eagle Industries.Das Graphen wird Schaumstoff-Materialien beigemischt. Tests, dievon Ford und Zulieferern realisiert wurden, ergaben eine17-prozentige Verringerung des Geräuschpegels, eine 20- prozentigeVerbesserung der mechanischen Eigenschaften und eine 30-prozentigeVerbesserung der Wärmefestigkeit im Vergleich zu entsprechendenMaterialien ohne Graphen."Wir sind begeistert von den Leistungsvorteilen, die unsereProdukte anderen Unternehmen wie Ford und Eagle Industries bietenkönnen", sagt Philip Rose, CEO, XG Sciences. "Die Zusammenarbeit mitder innovationsfreudigen Ford Motor Company zeigt das Potenzial vonGraphen für verschiedene Anwendungen. Wir freuen uns darauf, unsereKooperation auf andere Einsatzgebiete auszuweiten und weitereProduktverbesserungen zu entwickeln."Über Eagle IndustriesEagle Industries Inc. (www.eagleindinc.com) hat seinen Sitz inWixom, Michigan, USA und ist ein führender Anbieter, derNVH-Komponenten (NVH = Noise / Vibration / Harshness) für denAutomobilbereich und weitere Branchen entwickelt und produziert.Über XG SciencesMit Hauptsitz in Lansing, Michigan, USA, ist XG Sciences, Inc.(www.xgsciences.com) ein global führender Zulieferer von Graphen,Nano- und Verbundwerkstoffen für Großunternehmen. XG Sciences bedientüber 1.000 Kunden in 47 Ländern.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere PressePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell