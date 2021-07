Graph Blockchain und Beyond the Moon beteiligen sich an ihrem ersten Initial Dex Offering

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario – 23. Juli 2021 – Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Beyond The Moon („BTM“) an seinen ersten mehreren Initial Dex Offerings („IDO“) auf verschiedenen Launchpads [Startplattformen] teilgenommen hat.

BTM hat sein erstes IDO auf dem Poolz Finance Launchpad („Poolz“) auf Bunicorn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung