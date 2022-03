Graph Blockchain meldet erfolgreichen Verkauf des ersten NFT für die Wohltätigkeitsorganisation One Body Village

Quelle: IRW Press

TORONTO, ONTARIO – 1. März 2022 – Graph Blockchain Inc. (das „Unternehmen“ oder „Graph“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass Niftable Inc. („Niftable“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und ein NFT-Unternehmen mit Wohltätigkeitsschwerpunkt, die Wohltätigkeitsorganisation One Body Village („OBV“) erfolgreich beim Verkauf ihres ersten NFT unterstützt hat.

Aufgrund dieses Erfolgs hat OBV Niftable ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung