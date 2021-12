Graph Blockchain: New World hält einen historischen Moment fest: Elias Theodorou bringt NFT zur Kampfnacht gegen Bryan Baker heraus

Weitere Suchergebnisse zu "Edel":

Quelle: IRW Press

TORONTO, ONTARIO – 15. Dezember 2021 – Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World™ Inc. am 18. Dezember einen Non-Fungible Token (NFT) mit Elias Theodorou herausbringen wird. An diesem Tag wird der „Spartaner“ im Hauptkampf von CCC 10 gegen Bryan Baker (18-5) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung