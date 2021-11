Graph Blockchain Inc. : New World reicht Patentanmeldung für die Geolokalisierung von Augmented Reality-Objekten ein

Quelle: IRW Press

TORONTO, ONTARIO – 8. November 2021 – Graph Blockchain Inc. („Graph“) oder (das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World™ Inc. beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) eine Patentanmeldung für die Geolokalisierung (Geo-Pinning) von Augmented Reality-(AR)-Objekten eingereicht hat. Der Status der Patentanmeldung beim USPTO für seine Technologie ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



