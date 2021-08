Graph Blockchain Inc.: Gianpiero unterschreibt bei NFT-Plattform von New World Inc.

Quelle: IRW Press

Toronto (Ontario), 5. August 2021. Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC, OTC: REGRF, FRA: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine neueste Übernahme, New World Inc., den Drew House-Designer Gianpiero D‘Alessandro unter Vertrag genommen hat, um nicht austauschbare Token („NFT“) zu kreieren und an einer Vielzahl an neuen NFT-Projekten auf der Plattform New World Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



