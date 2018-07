Grapevine World kündigt in Zusammenarbeit mit der University of Southampton und Tiani Spirit ein Blockchain-basiertes Pilotprogramm für den Austausch von klinischen Daten an

Wien (ots/PRNewswire) -Grapevine World ist ein dezentrales Ökosystem für den nahtlosenAustausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten auf standardisierteund sichere Weise. In Zusammenarbeit mit der University ofSouthampton und Tiani Spirit wurde eine neue Blockchain-fähigePlattform entwickelt, die die bewährte Cloud-Plattform Azure vonMicrosoft zur Verfolgung der Herkunft von Gesundheitsdaten nutzt, umDatenbarrieren abzubauen und den Zugang und die Nutzung vonGesundheitsdaten für Fachleute zu vereinfachen.Die Bedeutung der medizinischen Daten, ihre Herkunft sowie ihreQualität sind in der klinischen Forschung längst anerkannt. DerDatenherkunft ist die Grundlage für die Datenqualität, dieüblicherweise durch die automatische Erfassung vonDatenmanipulationen über Raum und Zeit realisiert wird.Mit diesem Pilotprojekt soll der Wert der Kombination vonmarkterprobten Interoperabilitätsstandards imGesundheitsdatenaustausch (IHE, interoperability standards in healthdata exchange) und der Blockchain-Technologie (Hyperledger Fabric)für die Verfolgung und Bewertung der Herkunft von Gesundheitsdatenaufgezeigt werden. Das Pilotprogramm wird als Testlauf fungieren, umdas Potenzial der Lösung für die klinische Prüfung für einen derErstanwender (Early Adopter) von Grapevine, einen Forbes100-Pharmakonzern (der zum Zeitpunkt der Ankündigung unbenanntbleiben möchte), zu bewerten."Nach einer erfolgreichen Durchführung des Pilotprojekts mitunserem Early Adopter freuen wir uns über das große Interessezahlreicher Gesundheits- und Life-Science-Organisationen, die unsereLösung daraufhin übernehmen möchten. Wir profitieren von der globalenReichweite von Microsoft und der starken Unterstützung durch dieInteroperabilitäts-Community und werden gemeinsam die derzeitigenGrenzen für eine wirklich vernetzte Gesundheitswirtschaftüberwinden", betont Wernhard Berger, Chief Business DevelopmentOfficer und Mitbegründer von Grapevine World.Der Anwendungsfall "Klinische Prüfung" dient nur als ersteAusgangsbasis für die Plattform von Grapevine, die für verschiedeneArten von Organisationen mit Bedarf an umfangreichen Gesundheitsdaten(Universitäten, medizinische und Biotech-Unternehmen usw.) den Zugangzu den Daten erleichtern soll.Mit Azure kann Grapevine die Herausforderungen in Bezug aufDatenschutz, Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit leichtermeistern, die verhindern können, dass viele Blockchain-basierteProjekte die Produktionsphase erreichen, wodurch der Einsatz derneuen Technologie im Gesundheitswesen eingeschränkt würde."Blockchain birgt großartige Möglichkeiten für die Zusammenarbeitvon Gesundheitskonsortien, um die Qualität der Versorgung zuverbessern, die Kosten zu senken und die Erfahrung von Patienten undMitarbeitern im Gesundheitswesen zu verbessern. Mithilfe vonMicrosoft Azure kann Grapevine viele der Herausforderungen meistern,die das Erreichen der Produktionsphase vieler Blockchain-basierterProjekte verhindern und dadurch den Einsatz dieser neuen Technologieim Gesundheitswesen einschränken. Azure bietet branchenführendeCloud-basierte Sicherheits- und Compliance-Funktionen, umGesundheitskonsortien in die Lage zu versetzen, das volle Potenzialvon Blockchain zur Verbesserung der Gesundheitsversorgungauszuschöpfen." David Houlding CISSP CIPP, Principal Healthcare Lead,Microsoft Azure.Weitere Informationen darüber, wie Ihre Organisation von diesergemeinsamen Lösung profitieren kann, finden Sie unterhttp://www.grapevineworldtoken.io/clinical-trial-pilot.Pressekontakt:Kate Alippakate@7marketzgroup.com+357-96545696Original-Content von: Grapevine World, übermittelt durch news aktuell